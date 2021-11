La incómoda reacción de Kuza cuando Guido Kaczka le preguntó por otra participante: “¿A vos te gusta?”

En Bienvenidos a bordo (eltrece) hay de todo. Juegos, premios en efectivo, relatos emotivos, chicanas entre los participantes y, aparentemente, amor. O al menos así lo sintió Guido Kaczka cuando vio a dos de los presentes cuchicheando mientras iban a un corte y sin aguantar la intriga, los cuestionó sobre el vínculo que tenían.

Kuza comenzó su carrera en la pantalla de eltrece como un desafiante más en la prueba de dominadas. Demostrando una increíble fuerza, el joven logró vencer al dúo invicto conformado por Antúnez y el Carpintero y se posicionó como una de las caras frecuentes del programa. Día tras día se presenta nuevamente en el estudio para defender su lugar e ir acumulando efectivo en el pozo del premio, el cuál retirará cuando otro lo gane.

Guido Kaczka cuestionó a Kuza sobre su relación con Francesca

Las horas de grabación son muchas y largas. En la espera para que sea su turno de salir a cámara, los momentos previos a que inicie la producción y, hasta en los espacios publicitarios, hay lugar para que nazcan los sentimientos. Ese sería el caso entre Kuza y una de las asistentes del conductor.

Francesca es la encargada de organizar y asistir tanto a Guido como a los participantes. La joven camina por el estudio sosteniendo el micrófono cuando es necesario, guiando a los concursantes y ayudando a quien lo requiera.

Ella rubia y siempre vestida a la última moda, él luciendo una abundante melena de rastas y ropa varios talles más grande, siguiendo las tendencias del estilo hip-hop urbano. Parados lado a lado, conforman una pareja muy llamativa. Sin embargo, es sabido que los opuestos se atraen y esta no parecería ser la excepción a la regla.

La incómoda reacción de Kuza y Francesca cuando Guido Kaczka les preguntó por su relación

“Algo le hablaba a Francesca recién Kuza”, comentó Guido al verlos muy pegados conversando. Aunque ella intentó restarle importancia, solo logró aumentar la curiosidad del conductor. Insistente, volvió a cuestionar sobre qué estaban hablando hasta que el mismo participante le susurró a la secretaria que no dijera nada. Anonadado por su actitud, Kaczka expresó: “¿Cómo le dice que no me diga nada?”.

Cuantas más preguntas hacía, más rojos se ponían los dos. Kuza mirando al piso intentando disimular y soltando una eventual carcajada mientras Francesca contestaba los incisivos comentarios del conductor haciendo todo lo posible por no delatar nada.

Kuza y Francesca evitaron las preguntas de Guido Kaczka sobre una posible relación captura de

En un desesperado intento de desviar el tema, ella comentó que su abuela la retaba por “ir a hacerse la linda” cuando se suponía que estaba trabajando y que ya le había advertido sobre no volver a salir con “pelilargos”, como lo era su ex novio. El concursante, con un ataque de timidez, comentó que simplemente “disfrutaba la amistad”.

Aunque durante la edición del martes Kaczka no logró obtener ninguna información aparte de que Francesca habla con la abuela sobre Kuza, este podría ser el comienzo de una linda historia de amor. Ahora habrá que esperar.