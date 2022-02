“No me causó nada”: Mario Pergolini habló de la reciente muerte de su padre y sorprendió a Andy Kusnetzoff

Mario Pergolini recordó la fallida relación que tuvo con su padre, Edmundo Silvestre Pergolini, y los conflictos familiares que arrastró hasta el día de la muerte de su progenitor. El periodista fue entrevistado por Andy Kusnetzoff para recordar algunas etapas que vivieron juntos y, a la vez, celebrar los 20 años de su ciclo Perros de la calle (Urbana Play). Allí se sinceró sobre su dura historia familiar y contó cómo canalizó esa situación con el apoyo de su hermana y la terapia.

El conductor del ciclo radial recordó una visita inusitada que tuvo en la radio hace años y la insólita respuesta que le dio a un señor, ya que no sabía de quién se trataba. “Viene un chabón alto, dos metros, flaco, fumando, ojos claros, así. Me dice ‘¿vos sos Andy?, Escuchame...quiero ver a Mario’. Y yo le digo ‘Mario no está’ y él me contestó ‘Soy el papá’. Y yo en el bar y el tipo me dice: ‘¡Soy el papá de Mario Pergolini! Fue en el 2001″, relató entre risas.

En ese sentido, aclaró que su tensión era porque sabía que el vínculo entre Mario y su papá era algo “tabú” en los pasillos de la radio en ese entonces. “No se hablaba del tema, él contaba en entrevistas que se llevaba mal, y viene alguien que dice que es el padre y que quiere hablar con él. Yo dije ‘¿qué hago con esto? Él no estaba, entonces yo me sentía responsable”, continuó en la anécdota. Esto, repitió, se acrecentaba porque el exconductor de CQC de radio había dejado en claro que no se hablaba de sus problemas familiares en el trabajo.

El conductor radial contó que ayudó a su hermana tras la muerte de su padre Captura de video

Pero Pergolini interrumpió la anécdota de Andy y, muy serio, le dijo: “Murió mi papá, Andy, te quiero decir”. Sorprendido, su excompañero quiso saber si el fallecimiento fue hace mucho tiempo, a lo que Pergolini respondió que no, fue hace poco. Adentrados en el tema, Kusnetzoff quiso saber cuáles habían sido sus sensaciones al conocer la noticia.

Andy Kusnetzoff y Mario Pergolini, juntos en una entrevista radial Instagram @andykusnetzoff

“No, no me causó nada. Contado así suena como muy frío, pero no es exactamente así. Yo sabía que mi hermana sí lo seguía viendo y le dije ‘mirá, si algún día pasa eso y necesitás ayuda, yo voy a estar’”, respondió Mario.

El encuentro de Mario Pergolini y Andy Kusnetzoff en Perros de la calle archivo

Al escucharlo, Kusnetzoff que estaba muy interesado en el tema, quiso saber si verdaderamente había ayudado a su familiar. “Sí, claro, claro. A ella, no a él”, aclaró Pergolini que, al ver la reacción del conductor, soltó una leve sonrisa y le dijo que pensó que “le iba a gustar la frase” que acababa de decirle. “A él no lo ayudé, de hecho, estaba muerto. Ayudé a mi hermana”, esbozó con ironía.

Ante la sorpresa de los presentes, Kusnetzoff insistió para saber si el fallecimiento le había producido dolor o reproche por el pasado. “No, nada. Te ponés a hablar con tu hermana, empezás a ver las cosas, tuvimos que ver el departamento. En un momento tenés algo, obvio. Pero no es que te detenés a pensar y decís ‘esto iba a pasar’. Sí, lo pensé, pero también mucha gente te dice ‘vas a ver que si no lo arreglás te va a quedar algo pendiente’”, precisó sobre los “consejos” que escuchó a lo largo de su vida para recomponer la relación con su padre.

Mario Pergolini habló sobre la muerte de su padre

Es así que explicó la forma en que canalizó esas dudas sobre esa faceta de su vida. “Es algo que charlás en terapia. Pero yo lo solucioné por otro lado, pero también creo que lo solucioné con él. Lo había arreglado hace mucho tiempo”, sintetizó.

A lo largo de la entrevista, Andy también recordó que en los años que trabajaron juntos, el periodista Nacho Goano le había dicho que nunca había conocido la casa de Pergolini, por lo que aprovechó para indagar ahora si ese hecho estaba relacionado con la mala relación que tenía con su papá: “No, la verdad que no”, le dijo Mario, para dar por cerrado el tema.