La increíble transformación de Agustina Cherri que sorprendió a sus fans

Agustina Cherri fue entrevistada por el periodista Juan Etchegoyen a través de Mitre Live (Radio Mitre) y un error con los filtros de Instagram terminó en sonrisas, carcajadas y un increíble cambio en el rostro. La actriz estaba desarrollando una sentida reflexión sobre “el éxito” en su profesión cuando tuvo que detenerse un momento porque la aplicación le jugó una mala pasada. para corregir a la aplicación

“Mi familia me espera acá en mi casa y yo llego y ni siquiera saludé y ya estoy hablando con vos y ellos me aguantan, entienden y acompañan. Ese es el verdadero éxito”, le expresó al periodista a modo de reflexión. Mientras hablaba, y ya redondeaba la última frase, la cámara de su celular la tomó con unos enormes labios rosas, como si se tratasen del resultado de una exagerada operación estética.

Agustina Cherri tuvo un problema con un filtro de Instagram y protagonizó un divertido blooper

“Ay, con un filtro estoy cambiando las cosas. Sin querer con la mano me puse un filtro”, advirtió Cherri mientras se reía, percatándose de su error. “Con más labios”, le respondió Etchegoyen entre carcajadas. “Con más labios”, le devolvió la actriz en la medida que intentaba retomar la normalidad de la cámara.

El cambio físico de Agustina Cherri en plena entrevista

La interrupción causó un breve momento de risas pero, una vez que Agustina pudo resolver el asunto tecnológico, volvió a hablar seriamente. “Lo que decía es que el éxito pasa por otro lado. El rating y la especulación de todo lo que puede llegar a pasar en una Argentina con una televisión golpeada, esa competencia absurda de dos canales... no sé, trato de no engancharme porque eso es lo que me pasa, me parece muy absurdo”, finalizó.

Agustina Cherri protagonizó un divertido momento en una entrevista (Foto: Captura de video)

La respuesta de Agustina Cherri hacia las críticas contra La 1-5/18

Desde su estreno, la tira de Polka protagonizada por Cherri recibió todo tipo de comentarios negativos. Las críticas no son solo desde los programas de entretenimientos, sino también de los televidentes e incluso de personas que viven en las villas de la Argentina.

Agustina Cherri junto a Esteban Lamothe, protagonistas de La 1 -5/18 Prensa ElTrece

Haciendo frente a estos cuestionamientos, la actriz reveló sentirse “muy orgullosa” por el papel que representa. “Yo he trabajado con varios comedores y he visto muchas Lolas [nombre de su personaje] así que estoy muy contenta y tranquila con lo que estoy haciendo”, remarcó.

Además, advirtió: “Son distintos conceptos de ver una realidad. Yo soy una actriz que interpreto y digo lo que tengo que decir”. Por último, y ya dirigiéndose a aquellos que hablaron mal de la ficción, precisó: “A veces me da pena desde qué lugar se habla sin conocimiento cuando es por el simple hecho de dañar”.