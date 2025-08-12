Rating: cómo le fue a Pampita Ardohain en su primera semana como conductora de Los 8 escalones

Desde el comienzo del año, eltrece viene modificando su grilla de programación en busca de mayor audiencia. Con aciertos y errores, el canal que comanda Adrián Suar logró, de a poco, subir su promedio con respecto a los primeros meses de 2025. Tras la salida de Viviana Canosa y el abrupto final del ciclo de entretenimientos de Homero Pettinato, modificó los horarios de sus programas de la tarde. Darío Barassi volvió a su horario original de las 18.15, con muy buenos resultados en materia de rating; el reality Cuestión de peso mantiene índices aceptables y desde la semana pasada, regresaron Los 8 escalones, a las 14.30, pero con la conducción de Pampita Ardohain.

Los números de Pampita, en su primera semana

El lunes 4 de agosto, el ciclo Los 8 escalones volvió a un horario que ya estuvo alguna vez para competir con Verónica Lozano, la histórica ganadora de esa franja. El primer programa lo llevó adelante Guido Kaczka, pero el martes hubo un pase de manos en vivo, en el que el conductor le dio su bendición a Pampita. “Estaba la idea de seguir con el ciclo porque en estos años se volvió un clásico, y pensábamos cómo, de qué forma continuar. Yo estoy haciendo el vivo de la noche, la radio y todas las cuestiones. Empezamos a pensar y surgió el nombre de Carolina y al canal le gustó, lo estuvimos hablando y ahora estamos haciendo todo para que salga de la mejor manera”, declaró Kaczka en Intrusos sobre la elección de la modelo y conductora.

En esta etapa, en la que se entregan a diario dos millones de pesos, los participantes tienen nuevamente la posibilidad de cumplir sus sueños y ganar increíbles premios que se pondrán en juego cada tarde. Cada escalón es un nuevo desafío en donde los concursantes se ponen a prueba, enfrentándose entre ellos y a un jurado de notables. En el primer programa estuvieron Teté Coustarot, Evangelina Anderson, Gustavo Grabia, Fernando Carnota y Maju Lozano como invitados. El promedio fue de 2,7 puntos y el envío quedó segundo en la franja, detrás de Cortá por Lozano que promedió 5,1. Kaczka adelantó que en esta temporada quienes concursen decidirán quién sube y quién no.

“Tengo para decirles que ayer di una noticia y hoy se viene la segunda. No tiene que ver con el juego o las reglas, ¡sino que Pampita va a ser la conductora!”, anunció Kaczka, en la segunda emisión, y así le dio la bienvenida. La modelo estuvo acompañada por Evangelina Anderson, Gastón Edul, Marcelo Polino y Maru Botana. Frente a la ausencia de una quinta figura -Nicole Neumann decidió no seguir en esta nueva etapa-, Kaczka la sorprendió: “No es que va a quedar libre ese lugar, sino que yo voy a reemplazarte en el jurado. Yo voy a hacer las preguntas y vos vas a hacer Los 8 escalones todos los días”. La edición obtuvo un promedio de 3,1 puntos, cuatro décimas más que el lunes.

A diferencia de las versiones anteriores, donde el conductor se mantenía fuera de cámara y con su voz en off durante casi todo el envío, a Pampita se la pudo ver varias veces en diferentes planos, interactuando con los participantes y el jurado. De hecho, en estas primeras emisiones, la producción decidió explotar su perfil de personaje con preguntas de Polino sobre el reciente viaje a Ibiza de la modelo y el tono bronceado de su piel.

Una visita especial

El miércoles tuvo la visita de su hijo Bautista Vicuña, que formó parte del jurado y con quien tuvo un picante ida y vuelta. Todo comenzó cuando Nair -una de las participantes- contó que conoció a su pareja en un cantobar, que llevan 20 años juntos y que la conquistó interpretando canciones y magia en una misma velada. Bromeando, Pampita le pidió referencias del sitio: “Voy a empezar a ir a esos lugares, pasá las direcciones, por favor, te lo pido”. Este comentario despertó una rápida reacción del adolescente, que retrucó: “Anotá madre, anotá, por favor”.

El promedio de rating fue de 2,8 puntos y si bien bajó 3 décimas con respecto al debut, se ubicó segundo en la franja, detrás de Cortá por Lozano, que marcó 6,4 puntos.

El jueves, la conductora estuvo acompañada por Marcelo Polino, el periodista Daniel Retamozo, Eva Bargiela, Daniel Malnatti y Brenda Asnicar como jurado invitada. Pampita siguió ganando protagonismo con sus comentarios y anécdotas, de manera sobria, sin modificar el formato que tiene el programa. Ella baila en el escalón de los temas musicales y no duda a la hora de manifestar su predilección por alguno de los cantantes. El promedio fue de 3,3 puntos, la marca más alta, y, nuevamente, se ubicó segundo en la franja.

El viernes, la modelo sorprendió a todos al confesar su admiración hacia Antonela Roccuzzo, la esposa de Lionel Messi. Todo comenzó cuando en plena final, dos participantes estaban empatados y definieron por aproximación con una pregunta de Iliana Calabró. “Ella es muy trendy, instagramer y es la mujer de un crack mundial como es Messi. Queremos saber si ustedes conocen la edad de Antonella Roccuzzo. ¿Cuántos años calculan que tiene?“, les preguntó. Pero antes de escuchar las respuestas, la conductora aprovechó para blanquear su opinión sobre ella: “¡Qué linda que es! El otro día la vi en el recital de Coldplay y está más linda que nunca. Él le paga la manicura, el peluquero, todo. Increíble, como tiene que ser. Y ella no para de trabajar porque hace ropa deportiva, joyas, todo”, contó la conductora casi en modo fan. El promedio fue de 2,3 puntos, el más bajo de toda la semana.

Ayer cosechó 2,7, con Barbie Simons, una de sus mejores amigas en el jurado de invitada. La primera semana de Pampita al frente de Los 8 escalones promedió 2,8 puntos, tres décimas menos de lo que hacía Viviana en vivo. Carolina es correcta y sabe ocupar su lugar sin perder protagonismo. Por delante, tiene la oportunidad de crecer en la conducción dentro de un formato que la puede contener, sin necesidad de entrar en escándalos, ni hacer referencia a su vida privada.