L-Gante y Tamara Báez están juntos desde mucho antes de que él se volviera una reconocida figura de la música tropical nacional. Sin embargo, varios años de relación y una hija en común no parece ser suficiente para mantener vivo el vínculo y, cada un par de meses, vuelven a correr rumores de separación. En esta ocasión fue Estefanía Berardi quien, durante la noche de LAM (América), aseguró que están nuevamente en medio de una crisis.

Aseguran que L-Gante y Tamara Báez están nuevamente separados: los motivos

“Era compañera de escuela de un amigo mío, de mis buenos amigos del barrio. Y nada, a mí me gustaba ella y no me daba atención”, recordó el músico, tiempo atrás, sentado a la mesa de Almorzando con Mirtha Legrand (eltrece). Cuando finalmente Tamara le demostró su interés, comenzaron a salir y siguen juntos desde ese entonces.

Sin embargo, su tendencia a separarse y reconciliarse también estuvo presente en la primera etapa de su noviazgo. Tanto es así que, cuando le preguntaron desde hace cuanto están juntos, no pudieron dar una respuesta concreta. “Fuimos y vinimos tantas veces que ya no tenemos aniversario, digamos”, aseguró con mucho humor.

L-Gante y Tamara Báez tuvieron juntos a Jamaica Foto/Instagram: @tamibaez429

La fama que él acuñó de la noche a la mañana solo logró que estas crisis reincidentes quedaran expuestas ya que, cada vez que atraviesan una, los entrenados ojos de los usuarios de las redes logran detectarlo al ver las indirectas que Báez sube a su perfil de Instagram, en donde ya tiene más de 800 mil seguidores.

En esta oportunidad, la pelea trascendió a través de fuentes cercanas a ambos y fue Estefi Berardi quien dio la noticia. “Ellos van y vienen, esto él lo ha contado en varias notas. Pero a mí la info que me llega es que ayer él no volvió a la casa a dormir, se quedó a dormir en otro lado”, comenzó, sin dar nombres para mantener el misterio.

Y continuó: “Ella en redes dio pistas de esto que a mí me había llegado y hoy te digo que están separados. No sé si se volverán a arreglar como en otros momentos”. Una vez revelada la identidad de los protagonistas del escándalo, detalló: “Discuten mucho con Tamara, van y vienen. Por eso tampoco se siguen en las redes, con tanta discusión para no levantar sospechas. Es un acuerdo que tuvieron”.

El ida y vuelta entre L-Gante y Ana Devin en Canta Conmigo Ahora

“Yo no sé si esta situación del jurado, que hubo una que le tiró onda medio en chiste, no sé si fue motivo de discusión”, agregó, en referencia a las osadas declaraciones que realizó Ana Devin, integrante de los 100 jurados de Canta conmigo ahora (eltrece), al verlo a su colega en una de las ediciones del programa.

Sobre la reciente pelea entre L-Gante y la madre de Jamaica, su hija, explicó: “Ayer L-Gante se juntó a cenar con Marcelo Tinelli, el Chato Prada, Fede Hoppe. Los invitó a la casa. Estuvo la mamá de L-Gante, pero no estuvo Támara, su pareja, porque no se lleva con su suegra desde que hace un tiempo subió unas historias en contra suyo. Ella pasó la noche sola y las pasó muy mal. Subió historias mostrando que la habían dejado sola, que se sentía sola cuidando a la bebé”.

Tamara Báez, junto a la pequeña Jamaica Grosby

A esta información, Pía Shaw le sumó que dicha reunión finalizó recién a las tres de la mañana y que, aunque Báez pasó los últimos días muy enferma, él se quedó a dormir en la casa en donde organizaron el asado en vez de regresar al hogar que comparten actualmente.

Aunque ninguno de los dos dio explicaciones, la angelita destacó que pronto se sabrá qué sucedió porque, en un par de días, el intérprete de “El perrito malvado” se irá a España para cumplir ciertos compromisos laborales y no se sabe si Tamara lo acompañará como lo hizo en viajes anteriores.