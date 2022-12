La inesperada visita de Will Smith a Chile que generó furor: ¿también vendrá a Argentina?

escuchar

Will Smith volvió a ser tendencia, pero esta vez el motivo fue su inesperada aparición en Chile. En las últimas horas, comenzaron a recorrer las redes sociales diversas postales del actor recién bajado del avión. Las mismas fueron sacadas en el aeropuerto Carlos Ibáñez del Campo de Punta Arenas, en Chile.

Allí, y con una amplia sonrisa el actor se detuvo a saludar a los fans que, al reconocerlo, fueron a saludarlo y a pedirle fotos. Aunque no trascendió el motivo oficial de su visita, se cree que se debe a uno de sus futuros proyectos junto a Star+.

Will Smith realizó una visita sorpresa a Chile captura de video

A lo largo de la tarde del jueves, múltiples usuarios de las redes sociales compartieron fotos que capturaron el momento en el que Will Smith caminaba por la ciudad de Punta Arenas ataviado con una campera gruesa, un gorro y un barbijo, respetando las medidas implementadas para la prevención del contagio de coronavirus que aún se mantienen en el país vecino.

Según demostraron las filmaciones que registraron su interacción con los fans que se lo encontraron, el protagonista de Hombres de negro se mostró relajado, sonriente y predispuesto a sacarse fotos.

Por el momento, ni los representantes del Príncipe del Rap ni los medios chilenos confirmaron el motivo de su viaje. Asimismo, no se especificó cuál será su próximo destino y si llegará a visitar otras locaciones de América del Sur. Sin embargo, se especula que se trata de una parada previa antes de su llegada a la Antártida.

Cuál es el proyecto de Will Smith que lo llevará hasta la Antártida

A comienzos de febrero del 2022, muy poco antes del recordado “slapgate” de los Óscar, Will Smith anunció uno de sus proyectos más largos y ambiciosos hasta el momento: emprendería un viaje de casi 50 mil kilómetros junto a un equipo de National Geographic. El mismo habría comenzado en el norte del continente y, según reportaron, culminará en el Sur, más especialmente en la Antártica.

El documental seguirá a Will Smith y a todo su equipo a lo largo de un trayecto de casi 48 mil kilómetros y, de acuerdo al comunicado oficial, la grabación tendrá una duración de 100 días. Durante la misma, las cámaras capturarán los soñados paisajes naturales al igual que las costumbres de las comunidades locales, con quienes el conductor pasará varios días para conocer sus costumbres, historia y tradiciones.

Conducida y producida por el mismo Will Smith, la serie titulada Pole to Pole estará disponible en la plataforma de streaming de Disney+ como parte del universo de National Geographic. Por el momento, no se confirmó la fecha de estreno y, al parecer, continúa en proceso de filmación.

Will Smith condujo una serie documental de National Geographic Disney

Este no es el primer proyecto del actor junto a NatGeo ya que previamente estuvo al frente de Welcome to Earth. A lo largo de seis episodios, llegó a conocer algunas de las locaciones más exóticas e ignotas del planeta. La serie de tan solo una temporada se estrenó en el 2021 y fue producida por Westbrook, la compañía de entretenimiento fundada por el actor de En búsqueda de la felicidad y su esposa, Jada Pinkett Smith, en el 2019.

LA NACION