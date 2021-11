La insólita excusa que dio Fabián Doman para cancelar a último momento su visita a La noche de Mirtha

El fin de semana, Fabián Doman era uno de los invitados de La Noche de Mirtha (eltrece), el ciclo que conduce Juana Viale. Sin embargo, a último momento se dio de baja del programa y puso una insólita excusa que fue duramente criticada en las redes sociales. El exconductor de Intratables (América) explicó en detalle la razón por la que le dijo que “no” a la producción.

“Estaba invitado esta noche a la Mesaza de Juana Viale. Cuando comprobé que Independiente jugaba a la misma hora en Santiago del Estero tuve que cancelar la visita”, manifestó Doman en la red social. Y es que el exconductor acaba de lanzarse como candidato a presidente del Club Atlético Independiente, luego de abandonar el puesto de director institucional de Edenor.

“Quiero disculparme con Juana y Nacho Viale y la producción por la cancelación. Pero ¡juega el Rojo!”, agregó a la excusa que brindó para justificar su ausencia del programa de Mirtha Legrand. El conductor de televisión se alejó de Intratables y La Red a mediados de este año para enfrentar un nuevo desafío en un puesto corporativo dentro de la empresa eléctrica.

Fabián Doman dio una insólita excusa por la que no estuvo en el programa que conduce Juana Viale Twitter

Sin embargo, hace unas semanas anunció también que dejaba su cargo como director de Relaciones Institucionales de la empresa eléctrica para postularse como candidato a presidente del club de Avellaneda.

Fabián Doman explicó por qué no asistió a La noche de Mirtha, conducido por Juana Viale Soledad Aznarez - LA NACION

Según informó en su momento se dedicará a tiempo completo a la campaña electoral junto a sus compañeros de “Unidad Independiente”, Juan Marconi y Néstor Grindetti. Las elecciones serán en diciembre próximo.

Las repercusiones en las redes sociales por el faltazo de Fabán Doman

El conductor fue duramente criticado por los fanáticos del Rojo, que no se apiadaron del “error de cálculo” en el horario que se iba a transmitir el partido contra Central Córdoba, encuentro que terminaron perdiendo por 1 a 0.

Fabián Doman acaba de lanzarse como candidato a presidente del Club Atlético Independiente en las próximas elecciones que se llevarán a cabo en diciembre próximo Twitter @marconijuan

“Y te diste cuenta que los hinchas no te iban a ver porque el programa está grabado y el partido se juega 10 horas después de la grabación”; “No te animaste a ponerte los chupines de colores para ir a la sede y hacerte el capanga. Los horarios de esta fecha salieron la semana pasada. Si no sabés cuándo juegan, no te veo siendo presidente, ¡eh!”, fueron algunos de los mensajes.

Otros hinchas del ‘rojo’ además expresaron: “No sabés ni cuando jugamos preséntate a presidente de un club de barrio”; “Jaja, cualquiera te mandás. Es grabado”, “Arrancaste bárbaro la campaña. Seguí así”; “Estimado Fabián, es un programa que va grabado y que todo el mundo lo sabe. Buscá otra excusa”.