La insólita razón por la que Mex Urtizberea llegó tarde a su fiesta de casamiento

Un divertido momento se vivió en Los Mammones (América) este martes cuando el humorista Mex Urtizberea contó una insólita historia que protagonizó el día de su casamiento en el cual llegó tarde a su fiesta.

“Gillespi fue testigo. Me había casado en el registro civil de Chacharita, era la tarde. Salí, la gente tiraba arroz, esas cositas”, recordó Mex. “Se subieron todos a los autos y yo dije ‘vayan, nos vemos en casa’. Y nos tomamos el colectivo hasta San Telmo donde yo vivía. Llegamos y nos fuimos a un bar con Gillespi a tomar una cerveza”, confesó.

“No lo puedo creer”, comentó Jey Mammon. “Llegué tarde a mi propia fiesta. Me preguntaron dónde estaba y dije que en la zona”, continuó el actor. “¿Y cómo llegó tu mujer?”, indagó Mammon. “La llevaron unos parientes. Quiero pensar que sí”, remató Mex.

Luego, dio detalles de su relación con el conductor y músico, Marcelo Gillespi. “Lo conozco desde que tenemos 20 años. Es uno de los tipos que más gracia me hace. Me hace reír muchísimo”, destacó. “Igual, Mex, me sigue haciendo mucho ruido que un tipo que se acaba de casar, se suba a un colectivo con un amigo...”, volvió a retomar Jey y el actor lo cortó: “No me vengas con problemas éticos. Ya estábamos casados, nos íbamos a encontrar. Aunque no fue inmediatamente”, concluyó.

