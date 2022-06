El desgarrador testimonio de Fabián Mazzei, tras su grave accidente: “Nací de vuelta y siento que la vida me puso un freno”

A fines de mayo, una noticia generó alarma: Fabián Mazzei cayó desde el techo de su casa y, según sus propias palabras, se salvó de milagro. Tras una operación en uno de sus talones y más de un mes de andar en silla de ruedas, el actor relató cómo vivió aquel fatídico momento y cómo atraviesa hoy su rehabilitación.

“ Me equivoqué. Nací de vuelta y siento que la vida me puso un freno para que bajara de la moto, porque estaba corriendo mucho ”, le contó a Catalina Dlugi, en su ciclo radial Agarrate Catalina. Y relató, con detalles, la experiencia: “Me había levantado muy temprano para ir a Palomar a buscarle a Ara [Araceli González, su esposa] unos productos de su web, y cuando estoy volviendo escucho en el auto que dicen que iba a haber tormentas a las 5 de la tarde. Cuando llego a casa, el jardinero no había ido y el techo estaba lleno de hojas, así que le aviso a Ara que voy a subir. Ella me dice, textual: ‘No subas al techo que te podés caer’. Yo le respondí que hace 15 años que subo y nunca me pasó nada”.

“Subí y lo vi a este gatito, que es de la calle y lo criamos nosotros. Lo bajé y vuelvo a subir, con unas bolsas para tirar las hojas. La verdad es que estaba pensando en 47 millones de cosas, y cuando bajé, no me agarré. Son tres metros de altura. Yo agarré una bolsa y me fui para atrás y casi caigo de espaldas sobre tres sillas. Pero cuando estoy cayendo, no sé cómo, me tiré para adelante, y quedé más o menos derecho”, siguió relatando.

Con respecto a la caída, rememoró: “Lo que apoyé primero fue el pie derecho, de costado. Si caía de frente, firme, me hubiese pasado lo mismo que a Verónica Lozano. Al caer de costado, estalló de costado el calcáneo. Mientras caía, pensaba: ’Me mato’. Fueron dos o tres segundos eternos, porque veía el cielo y sabía que no había remedio. Por eso siento que hubo un empujón de la mano de dios o de mi mamá que me ayudó a enderezarme y a acortar el tramo de caída ”.

“Creo que me torcí el tobillo, también, pero cuando caí, me puse a llorar de la angustia. No lo podía creer. Estaba tirado en el piso y pensaba: ‘¿Me habré roto algo? ¿Me podré parar?’. Me fui incorporando despacio, y cuando le avisaron a Ara, casi la tuvimos que asistir a ella”, indicó.

“De todos modos, no me puedo quejar. Soy muy creyente de dios, de la energía o como quieras llamarlo. Del tumor en la boca no pasó ni un año y llegó esto... Uno tiene que ser fuerte para sobreponerse y tenemos que estar muy unidos porque imaginate que uno toma conciencia de lo necesarias que son ciertas cosas... Si vas a comer a algún lugar, en silla de ruedas, hay lugares que no tienen acceso, por ejemplo. Lo mío, gracias a dios, no es nada, comparado con lo que pueden sufrir otras personas, pero uno toma consciencia de lo que falta y las necesidades que hay”, reflexionó.

Cuando se produjo el accidente, Mazzei estaba por terminar de filmar el último tramo de una película. “Filmar fue maravilloso. Siempre agradezco poder trabajar con Ara, y en este caso se sumó el hecho de poder viajar juntos, estar en Palmanova, un pueblito de Italia, con un equipo de allá. ¡También estaba con nosotros Toto [Kirzner, el hijo que González tuvo con Adrián Suar], que se agarró Covid allá! Estuvo una semana aislado, en un departamento. Nosotros justo habíamos llegado, así que no lo pudimos ver. Y cuando vienen a filmar acá, a Buenos Aires, ¡yo me caigo, faltando una semana! Por eso, lo que yo le pedía al médico es que pospusiéramos tres días la operación, para terminar de filmar. Pero no se pudo, me dijo que estaba loco, pero me terminó dando dos días y lo pudimos hacer. La verdad que fue una aventura”, explicó el actor.

Así como Mazzei siente que fue “salvado” por su madre, Araceli contó que tanto su suegra como su propia mamá le aparecen todo el tiempo en el teléfono: “¿Viste que algunas aplicaciones te recuerdan momentos? A ella le aparecen todo el tiempo. Y cuando me aparecen a mí... No lo superé, todavía. Y no creo que lo pueda superar de acá a que me vaya, porque es muy difícil... Soy único hijo, mi vieja era un pilar muy importante en mi vida. Siempre están presentes. Acá en casa tenemos un altar con fotos de ellas.”