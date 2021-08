La irónica frase de Mica Viciconte sobre la relación entre Fabián Cubero y Nicole Neumann

En el último tiempo, muchos pensaron que Nicole Neumann y Fabián Cubero habían encontrado algo de paz en su relación luego de protagonizar algunos años atrás una de las separaciones más escandalosas de la farándula argentina. Sin embargo, Mica Viciconte contó con lujo de detalles cómo es el particular vínculo entre la modelo y el exdefensor de Vélez, y aseguró “que las apariencias engañan”.

Semanas atrás, Neumann había indicado en una nota que el vínculo con Cubero estaba “en camino a mejorar” y remarcó que Allegra, Sienna e Indiana, las hijas en común, “no pueden borrarse”. Mientras tanto, aclaró que su relación con Viciconte era “nula”.

En diálogo con el programa de radio Agarrate Catalina, que conduce la periodista de espectáculos Catalina Dlugi por AM1110, la exparticipante de Combate se refirió a la conexión cordial que supuestamente existe entre la modelo y el exfutbolista.

Viciconte aprovechó para disparar con dureza contra Neumann

“Hay una frase que dice que las apariencias engañan. No sé, no puedo opinar de nada porque tengo una cautelar”, manifestó Viciconte. Y continuó: “Siempre es preferible guardar silencio y que el tiempo empiece a demostrar las cosas”.

La guardavidas también aprovechó para disparar con dureza contra Nicole. “Está el speech que uno dice que no podés opinar porque no sos mamá, y que te digan eso es un golpe bajo de la otra persona. Yo como profesora, tuve alumnos chicos y también cuidé niños”, sentenció.

El noviazgo de Nicole Neumann

Neumann se encuentra en una etapa de pleno romance con el piloto de automovilismo José Manuel Urcera. Y aunque el noviazgo lleva apenas unos pocos meses, la modelo habló de los rumores de boda. “No sé nada pero si me propone casamiento me derrito de amor. No sabría decir si esa es la intención de Manu pero si lo supiera, tampoco lo diría”, contó en Intrusos, a finales de julio. Y dijo: “Creo que eso es algo muy personal, que hay gente que sigue creyendo en eso, otra que no. Hay gente a la que le funciona y otra que le funciona sin papeles. Está muy en cada uno”.

La modelo y el piloto suelen publicar imágenes en las redes sociales para demostrar los buenos momentos que pasan juntos, incluso este fin de semana la jurado de Los 8 escalones del millón acompañó a Urcera hasta Posadas para verlo correr en una de sus competencias.

Por su parte, el exídolo del conjunto de Liniers conoció a Viciconte hace más de cuatro años. Desde que comenzaron su relación, muchas veces se habló de un supuesto embarazo, siempre desmentido por la pareja, pero con el deseo latente de convertirse en padres alguna vez.

LA NACION