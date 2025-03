El dolor de La Joaqui al revelar que ya no es dueña de su canal de YouTube

Joaquinha Lerena De La Riva, mejor conocida como La Joaqui, publicó una dura revelación en sus redes sociales. La artista anunció el lanzamiento de un nuevo canal de YouTube, ya que sus ex managers quedaron al frente del anterior.

“Me costó toda la vida dejarle a mis hijas lo que la vida no me pudo dejar a mi. Me despedí de todas mis canciones que eran el recordatorio de todos los sueños que cumplí. Que pasaron a ser los sueños que adquirió alguien más, sacándoles el valor y poniéndoles un precio”, escribió La Joaqui en su cuenta de X.

Una noticia dolorosa

“Si hay que empezar de cero, se empieza”, cerró tajante y con resiliencia sobre esta nueva etapa de su carrera. Además, publicó una captura de pantalla en su Instagram donde tachó el nombre de quien, según las palabras de la cantante, la habría estafado y que hoy sería propietario de todas sus canciones. “Tener la herramienta para arruinarle la vida a las personas que partieron al medio la mía y elegir no hacerlo es lo que nos diferencia como personas. El truco en esta vida es volverse fuerte de corazón sin perder la dulzura del alma ”, señaló.

La maldad me alcanzó muchas veces arrancándome partes del corazón que ustedes sanaron escuchando mi música.

Perdí mi canal de YouTube (sigue activo, pero no va volver a mi autoría, ni el canal ni mis obras) y el trabajo de mi vida reflejado ahí. Por eso les pido que me sigan… — La Joaqui (@medicenlajoaqui) March 24, 2025

A lo largo de su carrera, La Joaqui tuvo algunos gestos de empatía que fueron celebrados por sus seguidores. El 22 de febrero la artista se presentó por primera vez en el Movistar Arena de Buenos Aires frente a 15.000 espectadores y sorprendió con un show largo y ecléctico. Un día antes del evento anunció por sus redes sociales que no iba a vender merchandising oficial, ya que quería que eso estuviera a cargo de los emprendedores y que cada uno de ellos pudiera ofrecer sus productos. “Quería decirles que tomé la decisión de no hacer merch oficial para que los emprendimientos puedan hacer su changuita”, había anunciado la artista en sus redes sociales.

El peso de la salud

La intérprete de 30 años se convirtió en una de las referentes de la música popular Instagram: @lajoaqui

Cabe recordar que, en junio de 2023, la artista anunció un retiro de la escena musical. En aquella ocasión, la cantante expuso en sus redes sociales los motivos que la llevaban a poner en pausa su carrera ascendente. “Espero que todos estén bien. Hoy quiero compartirles una noticia personal. Debido a motivos de estrés traumático, he decidido tomarme un tiempo para cuidar mi salud y mi bienestar. Por esta razón, lamentablemente, no podré realizar más shows hasta nuevo aviso”, escribió. Aunque la intérprete no profundizó acerca del “estrés traumático” que la llevó a esta decisión, muchos recordaron que no es la primera vez que la artista, nacida como Joaquinha Lerena De La Riva, hablaba de su salud mental.

Lo cierto es que la intérprete de 30 años se convirtió en una de las referentes de la música popular actual con canciones marcadas por un sonido urbano que combina la cumbia RKT con el reggaeton y el rap. La Joaqui alcanzó la fama poniéndole voz a temas como “Butakera” y “Dos besitos”, que rápidamente llegaron a las pistas de baile. Luego, lanzó un tema con Tini, “Muñecas”, que logró conquistar por completo a las nuevas generaciones.

Su trayectoria la llevó a tocar en los Premios Gardel, así como a colocar tres temas en el ranking de mayores reproducciones de Billboard. Así logró cosechar una gran cantidad de seguidores que bailan sus temas y escuchan sus letras, a menudo criticadas por sus menciones a las drogas y al sexo. “Cuando alguien te reclama por cierto mensaje que podés dar en una presentación y que no puede ser adecuado para un niño, interpelo a esos padres y les pregunto qué están haciendo para que el chico no se sienta atraído por Panam y me esté escuchando a mí. A mí, a los cinco años, me representaban artistas dirigidos a los niños, así que me preguntaría qué están haciendo mal esos padres para enojarse porque el hijo escucha otro tipo de mensajes”, se defendió al respecto en una entrevista con LA NACION en 2022.

