Quién va a reemplazar a Maxi López en MasterChef Celebrity

Tras el estreno de MasterChef Celebrity (Telefe), Maxi López tomó un vuelo de urgencia rumbo a Suiza para reencontrarse con su esposa, Daniela Christiansson, quien cursa el séptimo mes de embarazo y recientemente sufrió un accidente doméstico que encendió las alarmas. En medio del revuelo por su repentina partida —especialmente por las grabaciones en curso del reality—, trascendió quién ocupará su lugar mientras el exfutbolista se dedica a atender sus asuntos personales.

El rumor llevaba varios días dando vueltas, hasta que fue el propio Marley quien decidió despejar las dudas y hacerlo oficial: será él quien ocupe el lugar de Maxi López en MasterChef Celebrity. Así, el conductor se sumará al ciclo en reemplazo del exfutbolista, que seguirá en Suiza junto a su esposa Daniela Christiansson durante unos días.

Marley confirmó que va a reemplazar a Maxi López en MasterChef (Captura: América TV)

En diálogo con Santiago Riva Roy para LAM (América TV), Marley dio a conocer cómo será su participación en el certamen y confirmó los rumores sobre su llegada al programa. “Lo mío es un reemplazo nada más, no quieren que se diga, pero estoy reemplazando a Maxi”. “Esperemos que vuelva el lunes, porque si no lo van a terminar echando por mi culpa. Si me va mal a mí, le va mal a Maxi. Vuela él, creo”, sumó, entre risas.

El conductor contó que, aunque su presencia será breve, está entusiasmado por sumarse al proyecto: “Me pidieron unos días, un reemplazo. Pero para mí es divertido”. Además, remarcó que su decisión de participar tiene que ver con su compromiso con el canal. “Telefe te llama y vos estás”, le dijo el cronista, a lo que él afirmó: “No tengo un ego… esas son pavadas. No soy un conductor con ego, soy un chico que va a trabajar y si el canal me necesita, ahí estoy”.

Maxi López se ausentará unos días por asuntos personales y será reemplazado por el conductor

Por otro lado, recordó que no es la primera vez que se vincula con un formato de cocina: “Conduje un programa como MasterChef llamado Dueños de la Cocina. Entonces me encanta poder estar de este lado y vivirlo de otra manera. Es más, es la primera vez en mi vida que me van a dar una devolución”.

En cuanto a sus habilidades culinarias, fue honesto y contó que suele cocinar para sus hijos, aunque no siempre con los mejores resultados: “Yo siempre le cociné a Mirko y a Milenka, y antes, cuando estaba solo en la vida, también me cocinaba. Tengo una noción. No es que no sé cómo se prenden las hornallas ni nada, pero se me han quemado cosas en la vida”. Y si bien aseguró que está disfrutando de esta experiencia, reconoció que no podría comprometerse por mucho tiempo: “No me quedaría si fuera toda una temporada cocinando. Son muchas horas. Yo tengo a Milenka, es un tema”.

Su reencuentro con Wanda Nara tras la polémica

Durante la entrevista con LAM, Marley también se refirió a un tema que era imposible pasar por alto: su reencuentro con Wanda Nara. Hace un tiempo, se dio a conocer que hubo un distanciamiento entre ellos tras la nota que el conductor le realizó a Mauro Icardi en Turquía para su programa de viajes, una entrevista que, según trascendió, no habría sido bien recibida por la mediática.

La entrevista de Marley a Icardi desde Turquía que habría molestado a Wanda Nara (Foto: Captura Telefe)

Sobre eso, Marley habló con sinceridad y un toque de humor: “Ella va manejando los climas. Obviamente, conmigo también tiene un tema, así que vamos a ver si se resuelve o no se resuelve. Porque a mí no me contestaba el teléfono antes, cuando yo la invitaba a Por el mundo”, bromeó, dejando entrever que el reencuentro podría traer momentos divertidos, pero también cierta tensión.