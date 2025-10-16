La reacción de la mujer de Maxi López al verlo con Wanda Nara en MasterChef: “Amo el final”

Un día después del estreno de MasterChef Celebrity (Telefe), Maxi López interrumpió las grabaciones para viajar de urgencia a Suiza y reunirse con su mujer Daniela Christiansson, quien está embarazada de siete meses y esta semana pasó un mal momento a partir de una explosión de pintura altamente tóxica en su casa. Tras el reencuentro, desde Ginebra, la modelo compartió en sus redes un video en el que se pudo ver como alentó a su pareja durante su participación en el reality, incluso cuando interactuó con Wanda Nara, su exesposa y madre de sus tres hijos mayores.

Este jueves 16 de octubre, Christiansson compartió en sus historias de Instagram un video que dio cuenta de que miraba el reality de cocina en su computadora, más precisamente el momento en el que su pareja le presentó su plato de carne con manteca, arroz y salteado de hongos al jurado. “Wow mi súper MasterChef”, comentó con emojis de caritas enamoradas y aplausos.

Daniella Christiansson vio MasterChef y alentó a Maxi López y hasta grabó el intercambio que tuvo con Wanda Nara (Foto: Captura de video / Instagram @danielachristiansson)

También grabó la devolución del jurado. Germán Martitegui destacó el buen punto de la carne y el salteado de hongos, y le dijo que empezó bien su paso por la competencia. Donato de Santis también destacó su buen inicio, pero Damián Betular le dijo: “Al timbal lo despedimos hoy. Nunca más”. A partir de esto, Wanda Nara quiso saber por qué presentó el arroz de esa manera. “Porque me gusta, pero ya no me gusta más”, lanzó López e hizo reír a todos. “Qué comediante que sos”, remató su exesposa. A Christiansson le divirtió el intercambio y no dudó en comentar: “Muy orgullosa de vos. ¡Vamos! Amo el final“.

Asimismo, también publicó un tierno video en el que se pudo ver a la pequeña Elle mirando MasterChef Celebrity. En el momento en el que apareció el exfutbolista en la pantalla, la modelo le preguntó a su hija: “¿Quién es?“. La niña rápidamente reconoció a su padre y respondió: ”Daddy" (papá).

La dulce reacción de la hija de Maxi López al verlo en MasterChef

“Las fans número uno”, comentó, juntó al emoji de una carita enamorada. López, por su parte, no tardó en replicar el video en su propia cuenta. Justamente, a partir del viaje, la producción de MasterChef tuvo que buscar a una persona para que lo reemplace durante su ausencia. El elegido fue Alejandro Wiebe, más conocido como Marley. Según trascendió, el exfutbolista estará una semana en Ginebra y luego regresará a Buenos Aires para continuar con las grabaciones del reality.

El lunes, justo antes del estreno del programa, Daniella Christiansson reveló que vivió un mal momento en su casa cuando un pintor fue a arreglar la chimenea y hubo una explosión de pintura altamente tóxica. Si bien ventiló todos los ambientes y, a pesar del susto, tanto ella como su bebé en camino, su hija y su perrita se encontraban bien, remarco que estaba agotada. A partir de esto, en Intrusos (América TV) contaron que el martes López se subió a un avión para reencontrarse con su familia en Europa.

Daniela Christiansson contó que explotó un spray de pintura altamente tóxico en su casa y tuvo que tomar todos los recaudos para ventilar los ambientes, puesto que está embarazada de siete meses y al cuidado de su hija de dos años (Foto: Instagram @danielachristiansson)

El miércoles, la modelo fue a buscar al padre de sus hijos al aeropuerto y aprovechó para publicar un extenso mensaje en las redes. “Si Maxi está volviendo y eso nos pone muy contentas. No, no estoy enojada. Sé bien cuáles son sus objetivos al estar lejos de nosotras en este momento, incluso estando yo embarazada. Las razones son importantes y sus objetivos son más grandes de lo que muchos pueden imaginar”, expresó. Asimismo, afirmó que “hay toda una estrategia detrás” y que López “conoce los límites” y nunca haría nada para perjudicarlos. También aclaró que tomaron juntos la decisión “de hacer este sacrificio” y vivir un tiempo separados físicamente.

“¿Duele? Sí, claro. Estoy un poco agotada, porque estoy en la parte final del embarazo; el cuerpo pesa y las hormonas me ponen muy sensible, pero lo que más me duele es que lo extrañamos mucho. Igual me pone feliz verlo disfrutar con sus hijos, que lo necesitan, y poder pasar tiempo con su familia y amigos. Esa es, de hecho, la razón principal de su estadía en la Argentina y es algo que me hace enormemente feliz por él y por sus hijos. También, siempre hace bien volver al lugar donde uno creció. Lo sé bien, porque yo también viví muchos años lejos de mi casa", reflexionó

El posteo de Daniela Christiansson luego de que Maxi López volara de regreso a Suiza para reencontrarse con ella y su hija (Foto: Instagram @danielachristiansson)

Por último, hizo mención de Wanda Nara, y aclaró que “no hay ningún drama con ella. ”Todo está bien, todo tranquilo y en paz. Eso es lo más importante para todos", remarcó y enfatizó en su deseo de ver a López en MasterChef. “Gracias por el cariño y el respeto de siempre”, sentenció.