La joya oculta de 2014 que resurgió y hoy es la más vista de Netflix

No es la primera vez -ni seguro la última- que los suscriptores de Netflix encuentran una que otra joya oculta en la plataforma; y eso ocurrió con El Apostador, una película que se estrenó en 2014 y que hoy se posiciona como la más vista dentro del amplio contenido que el gigante del streaming ofrece.

Un profesor de literatura con una vida en apariencia normal, pero que esconde un gran secreto: su adicción al juego (Foto: Netflix)

En 1 hora y 51 minutos, la cinta dirigida por Rupert Wyatt sigue a Jim Bennett -interpretado por Wark Wahlberg-, un profesor de literatura con una vida en apariencia normal, pero que esconde un gran secreto: su adicción al juego, la cual lo lleva a un espiral de deudas. Bennett llega a un punto crítico cuando le debe una fortuna a un gánster, poniendo en riesgo su propia vida como garantía.

En ese sentido es que el protagonista se sumerge en un mundo clandestino para intentar salir de aquella encrucijada, mientras la relación que tiene con una de sus alumnas -bajo la actuación de Brie Larson- se torna más profunda. Asimismo, aparece su madre -interpretada por Jessica Lange-, quien intenta ayudarlo.

El Apostador desembarcó en Netflix en 2014 (Foto: Netflix)

“Esta película no tiene nada de ficción, y eso es lo que la hace una buena película, es tan cruda la realidad que hasta sentís que sos el personaje, en este caso el adicto a las apuestas. Es una gran película y vale la pena verla y ni hablar del final... Se los dejo a ustedes a descubrirlo, pero eso si les digo que no es apto para sensibles”; “Una película que le enseña a los apostadores en donde pueden terminar, si no acaban o reducen este vicio, en la misma calle sin un centavo. Buenas actuaciones de Mark y Brie” y “Es la mejor película de Mark Wahlberg. Un ser autodestructivo que solo busca amor y sentido en la vida y gasta su tiempo apostando, hasta que tiene tantas deudas que lo amenazan de muerte, su última apuesta es por su vida...”, fueron algunas de las reseñas que los espectadores dejaron en Google, con las que invitan a darle play.

Los fanáticos del filme dejaron su reseña en Google (Foto: Captura)

Tres títulos similares para ver en Netflix

1. Diamantes en bruto (2015)

Suspenso/Crimen. Protagonizada por Adam Sandler, este thriller sigue a Howard Ratner, un joyero de Nueva York con una adicción al juego que lo lleva a deberle dinero a los personajes más peligrosos de la ciudad. Duración: 2 h 15 min. Ver Diamantes en bruto.

Tráiler 'Diamantes en bruto' (subtítulos) - Fuente: Netflix Latinoamérica

2. Riesgo bajo cero (2021)

Acción/Suspenso. Con Liam Neeson como protagonista, esta cinta cuenta la historia de un corredor de bolsa que se ve obligado a trabajar como informante para el FBI después de que lo acusan de fraude. Duración: 1 h 43 min. Ver Riesgo bajo cero.

Riesgo bajo cero, tráiler oficial

3. El vendedor de ilusiones: El Caso Generación Zoe (2024)

Documental. En un mundo en el que la pandemia provocó estragos, donde todo es frustración e incertidumbre, un hombre viene a revolucionar los bolsillos y la conciencia de la gente con un proyecto que involucra la formación educativa, el universo financiero y el desarrollo espiritual. El vendedor de ilusiones: El caso Generación Zoe retrata la génesis, el crecimiento, y la caída de la plataforma financiera más bizarra y ambiciosa de Latinoamérica que resulta, en gran medida, un fiel reflejo de su excéntrico creador: Leonardo Cositorto. Duración: 1 h 47 min. Ver El vendedor de ilusiones: El Caso Generación Zoe.