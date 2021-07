La llamativa decisión que tomó Mariana Fabbiani tras el final de su programa

A principios de julio, Mariana Fabbiani se despidió de su programa, Lo de Mariana, el ciclo de actualidad que estuvo en la pantalla de eltrece durante casi tres meses. Alejada del mundo televisivo desde ese entonces, la conductora sorprendió a sus seguidores de Instagram con una inesperada decisión: viajó a la provincia de Corrientes a visitar a su padre y se animó a algo que nunca antes había hecho. “Es la primera vez que dejo a mis hijos más de tres días”, reveló.

Durante la cuarentena por la pandemia de coronavirus, Fabbiani se mantuvo muy activa en las redes sociales y sostuvo una gran complicidad con su público virtual, que alcanza los 2,2 millones de fans. Ahora que ya no tiene un compromiso laboral diario, volvió a su ritmo habitual de publicaciones y abrió su corazón sobre su presente.

En un posteo, habló sobre su viaje y respondió a la consulta de los usuarios, que quisieron saber si fue acompañada de su marido, Mariano Chihade, y de sus hijos Matilda y Máximo. La conductora escribió: “Me vine al campo con mi papá, solos los dos, mano a mano. ¡Toda una aventura!”.

Mariana Fabbiani contó que viajó a la provincia de Corrientes para reconectarse con la naturaleza y compartir tiempo con su padre Instagram @marianafabbiani

“Es la primera vez que dejo a mis hijos más de tres días… Sí, ya sé lo que están pensando. ¡Pero no saben lo que me cuesta dejarlos!”, confesó, haciendo referencia a los pequeños de 11 y 6 años. Aunque se ausentó de su hogar solo por cinco días, admitió que siempre se amparaba en las complicaciones de su rutina: “Hace muchos años que no venía al campo. ¡Con lo que amo estar acá! Pero siempre tenía excusas. Que el programa diario, que el viaje es largo, que los chicos, ¡y acá estoy!”.

Mariana Fabbiani y sus hijos, Máximo y Matilda, de 11 y 6 años Instagram

“Feliz, compartiendo la pasión de mi viejo, conociéndonos más aún y conectando con la naturaleza. Toda una experiencia personal y sensorial, que si les dan ganas, sigo compartiendo con ustedes”, agregó. Rápidamente, los likes se acumularon y sus seguidores la felicitaron por tomar la iniciativa.

Christophe Krywonis, el chef que se desempeñaba como cocinero en el ciclo, celebró la publicación y le dejó un consejo en los comentarios: “Dejá a la gente pensar lo que quiere bella. ¡A disfrutar del papá!”.

Recordemos que, tras el fin de Lo de Mariana por bajo rating, la grilla matinal de eltrece se reestructuró: regresó a la pantalla Nosotros a la mañana, con el Pollo Álvarez y Sandra Borghi, de 9.30 a 11; y Los ángeles de la mañana retomó el horario de 11 a 13.

LA NACION