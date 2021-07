Tras anunciar el fin de su ciclo, Mariana Fabbiani publicó un filoso mensaje en las redes

La semana pasada, Mariana Fabbiani anunció que su ciclo, cuyo debut se había producido hace un poco más de dos meses, llegaba a su fin el 9 de julio. En su momento, la conductora de Lo de Mariana (eltrece) se explayó en las redes sociales para contarle a sus seguidores los detalles de su despedida. Y ahora, también a través de esa vía, publicó un texto de Alejandra Pizarnik con un sugerente comentario.

“Qué fácil callar, ser serena y objetiva con los seres que no me interesan verdaderamente, a cuyo amor o amistad no aspiro. Soy entonces calma, cautelosa, perfecta dueña de mí misma. Pero con los poquísimos seres que me interesan… Allí está la cuestión absurda: soy una convulsión, un grito, sangre aullando”, fue la obra de la escritora argentina que compartió Fabbiani.

En tanto, como epígrafe de su publicación, eligió una frase que dio pie para realizar distintas interpretaciones. “Te la dejo picando”, escribió en su cuenta de Instagram. El posteo obtuvo más de 18.000 likes y fue celebrado por la mayoría de sus seguidores.

El pasado 25 de junio, Fabbiani anunció el final de su programa. “Hay ciclos que duran más y otros que duran menos,️ y esta vez tocó así. Hay veces que por más que uno le ponga todo, las cosas no se dan. Y esta vez fue una de esas”, expresó. “Todos tirando para adelante, poniendo lo mejor y siempre con una sonrisa. Voy a extrañar a gente muy linda con la que me encariñé en este tiempo, pero ya vendrán nuevos proyectos. Todo cambio es una oportunidad y de todo siempre aprendemos, así que... ¡Gracias! Se los quiere”, manifestó en su despedida.

En reemplazo de Lo de Mariana, que se emite de 11.30 a 13, ocupará la primera media hora Los ángeles de la mañana, mientras que para cubrir el resto del horario volverá Nosotros a la mañana, con el Pollo Álvarez y Sandra Borghi.

LA NACION