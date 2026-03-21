La maldición detrás de Buffy, la cazavampiros, la serie que marcó a más de una generación

Este viernes 20 de marzo, la muerte de Nicholas Brendon sacudió al mundo del espectáculo internacional. El actor estadounidense de 54 años, recordado principalmente por su papel de Xander Harris en las siete temporadas de la aclamada serie Buffy, la cazavampiros, falleció mientras dormía. Su partida se suma a una lista de protagonistas marcados por la tragedia, lo que alimentó una vez más la teoría de una supuesta ‘maldición’ que persigue al elenco original.

Las tragedias y malas experiencias detrás Buffy, la cazavampiros, la serie que marcó a más de una generación

Michelle Trachtenberg

La noticia de la muerte de Brendon llegó un año después de la partida de Michelle Trachtenberg. La actriz, que interpretó a Dawn Summers en la ficción creada por Joss Whedon, fue encontrada sin vida el 26 de febrero de 2025 en un complejo de departamentos en Columbus Circle, en la zona del Central Park South, en Nueva York.

La actriz, que interpretó a Dawn Summers en la ficción creada por Joss Whedon, fue encontrada sin vida el 26 de febrero de 2025

Respecto a las causas, trascendió que la artista se había sometido previamente a un trasplante de hígado y que pudo haber sufrido complicaciones derivadas de la cirugía. Tiempo después, se conoció que se debió a un problema consecuencia de la diabetes mellitus que padecía, según indicó la oficina del médico forense de la ciudad de Nueva York.

Robin Sachs

A la lista de pérdidas se suma Robin Sachs, el actor británico que dio vida al enigmático y caótico Ethan Rayne (el archienemigo de Giles) en varias temporadas de Buffy.

Robin Sachs, el actor británico que dio vida al enigmático y caótico Ethan Rayne (el archienemigo de Giles) en varias temporadas de Buffy

Sachs murió repentinamente el 1 de febrero de 2013, apenas unos días antes de cumplir 62 años. La causa fue un ataque cardíaco fulminante.

Andy Hallett

Otro de los capítulos más dolorosos lo protagonizó Andy Hallett. El actor que dio vida al carismático demonio Lorne en el spin-off Angel, murió el 29 de marzo de 2009 con apenas 33 años.

Andy Hallett fue Lorn en el spin-off Ángel © 2002 20th Century Fox Film Corporation

Su caso es recordado como una de las tragedias más inusuales del elenco: tras sufrir una infección dental que se filtró al torrente sanguíneo, desarrolló una miocardiopatía (una afección del músculo cardíaco) que debilitó su salud de forma irreversible. Tras cinco años en hospitales, Hallett falleció por una insuficiencia cardíaca en el Cedars-Sinai de Los Ángeles.

John Ritter

Otro nombre que resuena con fuerza en esta lista de infortunios es el de John Ritter. Aunque ya era una figura icónica del cine y la televisión antes de unirse al universo de Buffy, la cazavampiros, su interpretación como el siniestro Ted en la segunda temporada dejó una huella imborrable en los fanáticos.

John Ritter

Ritter murió de forma repentina el 11 de septiembre de 2003, a los 54 años —la misma edad que Nicholas Brendon al momento de su partida—. Mientras ensayaba para su serie 8 Simple Rules, el actor sufrió un colapso debido a una disección aórtica (una ruptura en la arteria principal del corazón) que no fue detectada a tiempo.

Glenn Quinn

Para muchos seguidores, la oscuridad que rodea al elenco comenzó mucho antes, el 3 de diciembre de 2002. Glenn Quinn, el actor irlandés que interpretó a Doyle en la primera temporada de Angel, fue encontrado sin vida en la casa de un amigo en North Hollywood.

Glenn Quinn en Ángel, el spin-off de Buffy

Con solo 32 años y una carrera que prometía llevarlo a lo más alto, la causa de su muerte fue una sobredosis accidental de heroína.

La maldición que va más allá de las muertes

La supuesta ‘maldición’ de Buffy, la cazavampiros no se limita únicamente a muertes. Para muchos, la oscuridad también se manifestó en las experiencias de quienes sobrevivieron al rodaje.

Charisma Carpenter denunció públicamente el comportamiento “hostil y tóxico” del creador Joss Whedon

En 2021, Charisma Carpenter —quien interpretó a Cordelia Chase— denunció públicamente el comportamiento “hostil y tóxico” del creador Joss Whedon, al asegurar que abusaba de su poder y creó un ambiente de trabajo traumático.

Emma Caulfield padece esclerosis múltiple desde 2010 (Foto: Instagram/@emmacaulfieldofficial)

A este clima de tensión se sumaron las batallas personales de otros de sus protagonistas, como es el caso de la actriz Emma Caulfield, quien interpretó a Anya en la serie, que reveló recientemente que padece esclerosis múltiple, una lucha que mantiene en secreto desde hace varios años.

El terror del género en el que se catalogó a Buffy, la cazavampiros, se trasladó a la realidad y pese a que ya pasaron más de 20 años desde el final de la historia, no deja de sumar nuevos capítulos. A todo eso se le suma que, si bien había trascendido que la serie estaba a punto de ser renovada para una continuación, esta misma semana fue su protagonista, Sarah Micheller Gellar, quien anunció que había quedado cancelada, por lo que, una vez más, el dolor golpeó a sus fanáticos.