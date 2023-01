Gran Hermano: la mamá de Coti le contestó a Laura Ubfal y la defendió de todas las críticas

escuchar

Constanza, mejor conocida como “Coti”, fue la décima eliminada de Gran Hermano (Telefe) y tras su salida, recorrió los diferentes programas de farándula para hablar de su experiencia dentro de la casa más famosa del país. Pero su mamá Lorena también habló y la defendió de las críticas que recibió en las redes sociales.

Las cámaras de LAM (América) se acercaron a la correntina tras su paso por el reality y le preguntaron sobre cómo fue su vuelta a la normalidad.

Lorena, mamá de Coti, habló con LAM (América)

En este contexto, Lorena también fue consultada por su experiencia como familiar de la participante. “El reencuentro fue espectacular. Teníamos muchas ganas de verla, hace rato. Me temblaban las manos de solo verla”, introdujo, aunque también se refirió a las críticas que recibió por su juego mediante las redes sociales.

“La verdad que no me preocupa mucho porque ella se defiende también. Nosotros sabemos bien cómo es ella y cómo somos nosotros, así que digan lo que quieran”, señaló y agregó: “Estoy conforme y ahora van a ver cómo es realmente como persona. Estoy segura de que la van a amar”.

La madre señaló que los momentos más duros de Coti fueron durante las fiestas, en las cuales se ausentó y a la exparticipante se la vio muy triste dentro de la casa.

No obstante, el cronista del programa hizo referencia a Laura Ufbal, con quien tuvo un ida y vuelta en El Debate (Telefe) tras su salida. “Laura dijo que era chica y que le falta crecer y madurar porque todavía tiene 20 años. Mucho por aprender, ¿crees que es así?”, le preguntó.

“Sí, obvio que sí. Tiene mucho potencial. Va a empezar a estudiar dependiendo lo que haga, va a empezar a estudiar teatro, supongo, y a prepararse”, respondió Lorena, sin ánimos de entrar en polémica con la panelista, que en su momento la señaló como una representación de “lo peor de las mujeres” por su juego en el reality.

Laura Ubfal le hizo una pregunta incómoda a Coti y la respuesta se ganó el aplauso de todos

Como cada lunes tras la eliminación del domingo, Coti estuvo presente en El Debate (Telefe), donde los panelistas analizaron su juego y buscaron respuestas acerca de aquellos malos movimientos que realizó, y que la llevaron directo a la salida. Pero ni este momento tuvo minutos de tranquilidad, como un homenaje a las jugadas de la correntina. Puntualmente, las críticas de los especialistas fueron las que alteraron los ánimos del vivo.

Laura contra Coti

Fiel a su estilo, Laura Ubfal le indicó a la joven que no pudo centrar su juego y “desaprovechó” ciertas situaciones que podrían haberla beneficiado. “¿Sabés qué te pasa Coti? Que tenés 20 años y no tenés una formación que te haga entender ciertas situaciones”, le indicó la periodista a la participante, a la que además le señaló que “representó lo peor de la mujer”, al mostrarse “celosa y egoísta”.

Rápidamente, la exparticipante fue contundente al dirigirse a la panelista. “Hay que estar ahí, vos no estuviste ahí, no podés hablar de cómo es”, respondió en medio de un firme pedido para poder hablar, ya que era constantemente interrumpida por Ubfal. Acto seguido, continuó: “Si representé a la mujer, no me di cuenta. Siento que traté de demostrar lo que yo era”.

