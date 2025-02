La muerte de Michelle Trachtenberg: la madre reveló cómo encontró el cuerpo

Luego de que trascendiera que la familia de Michelle Trachtenberg, quien falleció el miércoles por causas que aún se investigan, decidiera no realizar la autopsia, se conoció cómo fue que la madre de la actriz la halló sin vida.

Lana, la madre de Michelle, decidió no realizar autopsia al cuerpo de su hija (Foto: L. Cohen/WireImage para Intuition)

Fuentes policiales informaron al medio TMZ que Lana entró al departamento de Manhattan en el que la intérprete de Sueños sobre hielo (2005) vivía y la vio acostada sobre la cama, boca arriba e inconsciente. Acto seguido, la mujer llamó a la policía y a emergencias, quienes declararon la muerte de la joven de 39 años.

En cuanto a la autopsia, fue el mismo medio el que informó la determinación del entorno íntimo de la artista. El médico forense de la ciudad estadounidense en la que la actriz de Buffy, la cazampiros (1997) vivía comentó que si hubiera alguna sospecha de criminalidad, entonces, automáticamente se haría la autopsia, pero como no la hay, no la harán.

Michelle Trachtenberg, conocida por sus papeles en Buffy, la cazavampiros y Gossip Girl, murió a los 39 años (Foto: Instagram/@michelletrachtenberg)

Además, se supo que Lana vio a su hija con vida por última vez el martes a las 22 h. y que el miércoles a las 8 AM se encontró con aquella trágica escena. También pidió privacidad en este duro momento que atraviesa la familia.

En ese sentido, es importante mencionar que la actriz de la exitosa serie Gossip Girl (2006-2012) estuvo activa hasta su último día con vida: incluso el jueves de la semana pasada disfrutó de una salida con amigos en el restaurante italiano Sartiano’s, ubicado en Nueva York.

La última publicación de Michelle Trachtenberg en sus redes sociales (Foto: Instagram @michelletrachtenberg)

Pese a que desde el círculo íntimo Michelle prefirieron mantener reserva sobre los motivos por los que la protagonista de Harriet la espía (1996) falleció, fuentes de TMZ comentaron que hace unos meses habría recibido un trasplante de hígado, lo que le provocó complicaciones en el mismo órgano y en la tiroides.

A través de su cuenta de Instagram, donde acumula un millón de seguidores, se la pudo ver a Trachtenberg con un aspecto desmejorado, muy distinto a su pasado, lo que le valió un montón de críticas, las cuales respondió.

Hace 1 año, Michelle subió una foto en su cuenta de Instagram y habló de los comentarios que recibía por su apariencia

“Un dato curioso. Esta es mi cara. No tengo desnutrición ni problemas. ¿Por qué tenés que odiar? Conseguí un calendario”, repudió. Mientras que en otro posteo expresó: “Recientemente, recibí varios comentarios sobre mi apariencia. Nunca me sometí a una cirugía plástica, soy feliz y estoy sana. Tengan cuidado, detractores”.

Quién era Michelle Trachtenberg

Michelle nació en Nueva York el 11 de octubre de 1985 y con tan solo nueve años dio su primer paso en la actuación de la mano de Las aventuras de Pete y Pete, una de las clásicas series de Nickelodeon. En 1996, tuvo su primer protagónico con Harriet la espía y ese fue el puntapié al éxito.

Michelle Trachtenberg en 1999: era una de las grandes promesas de Hollywood

A fines de los 90 interpretó a Dawn Summer, la hermana de la protagonista de Buffy, la cazavampiros. En 2006 fue Georgina Sparks, un personaje frío y calculador que terminó conquistando a cada uno de los aficionados de Gossip Girl.

Euroviaje (2004), Oscura inocencia (2004), Sueños sobre hielo (2005), Gritos en la oscuridad (2006) y 17 otra vez (2009), fueron solo algunos de los títulos que siguieron.

La actriz Michelle Trachtenberg, izquierda, que interpreta a Dawn -la hermana de Buffy, Emmy- juega con el productor y creador de la serie Joss Whedon, durante la grabación del episodio final de "Buffy the Vampire Slayer" en Santa Mónica, California, el 16 de abril de 2003. (Foto AP/Damian Dovarganes, archivo) DAMIAN DOVARGANES - AP

Pero no todo fue color de rosa para la actriz. En 2021 acusó desde su perfil de Instagram y con un fuerte mensaje a Joss Whedon, creador de Buffy y director de Avengers, de haberla agredido físicamente durante los rodajes de la serie. Sin embargo, en una entrevista con The New York Magazine, Whedon la desmintió.

LA NACION