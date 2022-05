La muerte de Ray Liotta: la improvisada escena de Buenos Muchachos con la que los usuarios lo recuerdan

Ray Liotta murió este jueves, a la edad de 67 años, en República Dominicana, donde se encontraba filmando una película. Conmocionados por la noticia, los seguidores del intérprete decidieron homenajearlo en las redes sociales con una escena memorable que protagonizó junto a Joe Pesci en el filme Buenos muchachos. Además de estar rodada por la mano maestra de Martin Scorsese, este fragmento de la película tiene la particularidad de que el diálogo fue improvisado por ambos actores.

Estrenada en 1990, Buenos muchachos (Good Fellas) fue una de esas películas que retrataron con gran estilo y crudo realismo el mundo de la mafia de los Estados Unidos, y las vicisitudes de la vida de los gangsters, con su ambición de llegar a la cima de la organización delictiva, sus devaneos amorosos y sus problemas con el mundo de los vicios. En este contexto, Liotta interpretó a Henry Hill, un personaje que desde adolescente soñó con ser mafioso, y pudo cumplir con creces su sueño.

La escena improvisada de Ray Liotta en Buenos muchachos que recordaron sus seguidores en redes

Liotta tiene un papel protagónico en el filme y es acompañado por un elenco de lujo, encabezado nada menos que por Robert De Niro y Joe Pesci, quienes también dan vida a un par de mafiosos. Y es precisamente con este último actor que el intérprete fallecido este jueves jugó una escena que los amantes del cine continúan recordando hasta el día de hoy. A tal punto, que fue la elegida por muchos en las redes sociales para despedir al artista nacido en Nueva Jersey, en diciembre de 1954.

Posiblemente, la escena con la que homenajearon a Liotta se puede resumir en una pregunta que es la que le da vida: “¿Gracioso en qué sentido?”. Esa es precisamente la interrogación que le hace Tommy de Vitto -el personaje interpretado por Pesci- a Henry Hill -Ray Liotta- en un diálogo que tienen, rodeados de otros mafiosos, en un lujoso local nocturno de tragos.

Ray Liotta en Buenos Muchachos, uno de los papeles por el que más es recordado el actor que murió hoy, a los 67 años Archivo

La pregunta de Vitto tiene relación a que segundos antes, el personaje de Liotta le había dicho que era muy gracioso. “¿Gracioso en qué sentido?”, pregunta seriamente el mafioso, dando a entender que la expresión lo había ofendido. “¿Soy un payaso? ¿Te hago reír? ¿Qué c... tengo de gracioso?”, continúa, cada vez más enojado, el personaje de Pesci, ante un Henry Hill cada vez más incómodo por el interrogatorio.

La escena concluye cuando el gánster interpretado por Liotta se da cuenta de que el otro mafioso le está haciendo una broma, y le pregunta: “¿Me estás tomando el pelo?”. Entonces, ambos comienzan a reírse con ganas por el momento vivido y de Vitto le dice a Hill: “Te asustaste, ¿eh?”.

Escena improvisada y un meme eterno

Pero además de la trascendencia que tomó esta escena en el universo inagotable del cine de gánster, hay un detalle muy curioso: su diálogo fue improvisado. En realidad, la situación remite a una escena muy similar que tuvo de joven Joe Pesci, mientras trabajaba en un restaurante y le dijo precisamente que era gracioso a un personaje de la mafia local.

La escena de Ray Liotta en Buenos muchachos también generó uno de los memes más populares de las redes Twitter / @PedroCetera

De acuerdo con lo que consigna la página de curiosidades de cine, series y juegos Malditos nerds, a Scorsese le gustó la historia cuando se la contó Pesci y decidió incluirla en la película, pero no la incluyó en el guion definitivo. El director prefirió dejar que los actores interactuaran con libertad el desarrollo de ese particular diálogo, que dejó atónitos hasta a sus propios compañeros de elenco y a quienes participaron de la escena, que no sabían muy bien lo que estaba sucediendo.

Además, la memorable secuencia que protagonizaron Pesci y Liotta dejó otra marca fuerte en lo que podría llamarse la cultura de las redes. Es que una de las tantas risotadas en esa escena del actor fallecido este jueves se convirtió en estos tiempos en uno de los memes más repetidos del universo de internet. Se convirtió, de hecho, en una imagen que se utiliza para expresar que un comentario de un usuario causó mucha gracia, o para burlarse, en sentido irónico, de que un comentario no causó nada de gracia.

Y también es utilizado ese meme para hacerle notar a alguien -especialmente a los políticos-, que están diciendo algo muy poco creíble.

La risotada de Ray Liotta en Buenos muchachos se convirtió en un meme, y así lo recordaron hoy muchos usuarios de redes que son fanáticos del actor IMDB

Al igual que la escena de Buenos muchachos, el meme de Ray Liotta fue rescatado hoy por muchos usuarios en las redes sociales para homenajear, recordar y despedir al artista que se fue este jueves, pero que dejó su obra.