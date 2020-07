La conductora opinó sobre la interna en los ministerios de Seguridad de Nación y provincia de Buenos Aires Crédito: eltrece

26 de julio de 2020 • 10:45

En La Noche de Mirtha (eltrece) y en el marco del episodio del jubilado que le disparó a un ladrón en Quilmes , la conductora Juana Viale opinó sobre la sensación que le provoca ver a Sergio Berni y a Sabina Frederic pelearse constantemente.

"Los intendentes podemos hacer todo el esfuerzo que hacemos con cámaras, con destacamentos, con móviles, con combustible; pero necesitamos que la Nación y la provincia trabajen juntos. El ministro Berni se ve que tiene buenas intenciones, pero no entendemos con claridad cuál es la agenda del gobernador", explicó el invitado Diego Valenzuela, intendente de Tres de Febrero.

"Es raro que no armen equipo, más allá de que piensen como piensen, que no me interesan sus pensamientos personales -comentó Viale-. Siento que es como que le estás hablando a un niño en primer grado: 'No te pelees con tu compañero, si trabajan en equipo va a ser mucho mejor'. Estamos hablando de ministros de Seguridad".

"No puede pasar lo que pasó la última semana que es armar un despliegue de fuerzas federales sin explicarlo claramente y eran, al principio, todos municipios del Frente de Todos. Yo mismo hablé con la ministra Sabina Frederic y tuvo la comprensión de recalcular. El martes vamos a tener fuerzas federales en Tres de Febrero", afirmó Valenzuela.

"¿Se gobierna para algunos nada más, entonces?", cuestionó Juana. "Esa era la duda que nosotros teníamos. Apostemos al diálogo y al trabajo en equipo", concluyó el intendente.