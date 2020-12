El exfutbolista y la cocinera tuvieron un candente cruce en el programa de Juana Viale Crédito: eltrece

27 de diciembre de 2020 • 10:51

El exfutbolista Claudio "El Turco" García estuvo invitado en La Noche de Mirtha (eltrece) y protagonizó un divertido cruce con la cocinera Jimena Monteverde.

"Hoy me lo llevo de asistente", comentó Jimena en relación al Turco que fue uno de los participantes más queridos de Masterchef Celebrity (Telefe). "No me tirés tantos tiros que mi señora está embarazada y ando medio medio... No mentira", bromeó el exfutbolista.

"Turco, yo estoy casada hace 27 años", le contestó la cocinera. "Yo hace 22, es lo mismo", confesó García. "Terminamos el programa y te espero en la esquina", le retrucó Jimena provocando la risa generalizada en la mesa.

Más adelante, cuando la chef presentó el plato de Juana Viale, la conductora consultó: "¿Les molesta la cebolla?", a lo que el Turco le contestó: "Mientras no tengas a quien besar, no". "Preguntaba porque por ahí te beso", confesó Juanita provocando que el exfutbolista se levante de la mesa nervioso.

Para concluir, Jimena le hizo una invitación a Juana y al Turco: "Igual yo lo esperaba en la esquina, pero vamos y si querés hacemos.". "¡Un trío!", completó Juanita.