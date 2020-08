La conductora le hizo frente a los delincuentes. Fuente: El Trece

2 de agosto de 2020 • 10:37

En medio de numerosos reportes de hechos de inseguridad en nuestro país, Juana Viale se animó a contar en La Noche de Mirtha Legrand (eltrece) una experiencia personal que le ocurrió cuando estaba en su auto junto a sus hijos y quisieron robarle.

"A mi me pasó en Dorrego y Libertador. Estaba frenada con un auto que me habían prestado, que no tenía vidrios negros. Yo siento como una protección con el vidrio negro. Estaba con mis tres hijos. Yo conozco ese semáforo y veo venir a dos tipos que no había visto nunca", comenzó a relatar la conductora ante la mirada atenta de toda la mesa.

"Cuando veo uno viene para el auto metí el celular debajo de mi pierna y empecé a evaluar todas las posibilidades que tenía para poder salir de esa situación. Me dice 'dame todo lo que tenés' y yo no podía reaccionar. Entonces viene el otro y le dice 'bueno, quemala' y ahí reaccioné y dije '¿qué dijiste?'. Y no sé si fue mi cara o qué pero me dijo 'no, es una joda'", continuó la conductora.

"Me enojé tanto que me bajé del auto y los pibes se fueron. Tuve suerte de que no tuvieran armas", afirmó y agregó: "Imaginate que yo lo hubiese atropellado con el auto, porque tenía a mis tres pibes. Hubiese terminado como el carnicero de Zárate".