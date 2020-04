Jimena Barón recordó a su padre en un emotivo posteo: "Que bueno que te perdoné"

Jimena Barón recordó a su padre en el día de su cumpleaños y emocionó con sus palabras

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 15 de abril de 2020 • 18:42

"Pá, vas a ser abuelo", así comienza el conmovedor video que en las últimas horas Jimena Barón compartió para recordar a su padre , quien murió en 2014. "Felices 60 pirulos galácticos", escribió en una extensa y profunda carta en la que celebra los momentos que vivieron juntos, a pesar de haber estado distanciados durante diez años.

En un emotivo texto que compartió en su cuenta de Instagram, y que acompañó con un video en el que sorprende a su padre con la noticia de que será abuelo, Jimena evoca cuando estaba embarazada de Momo: "Sé que este fue tu regalo más preciado. Me lo pediste tanto. Duró poquito, pero fue lo más lindo que compartimos". Y agrega: "Extraño tu voz, tus manos ásperas y brutas pero extremadamente cariñosas. Extraño que me invites a almorzar y tu ansiedad de no esperarme para comer".

"Algo muy especial habrás tenido, que a pesar de ser un papá que dejó mucho que desear, te llevaste un pedazo de mí", confiesa en su posteo.

Entre algunas anécdotas personales que enumera también se refirió a su reconciliación: "Qué bueno que te perdoné, mucho, y que te disfruté como si hubiera sabido". Y cierra con una reflexión para sus seguidores: "Los que sientan que a pesar de todo se están perdiendo de alguien, y puedan perdonar, perdonen. A veces es tarde".

La publicación recibió miles de comentarios y muchos de ellos fueron de celebridades que expresaron cuánto les había gustado sus palabras. "Te mando risas, mondongo y un abrazo fuerte como el del video", cerró con mucha emoción.