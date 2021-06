La nueva vida de Mariana de Melo, lejos de los medios y cerca de la familia que formó

A diario, Mariana de Melo comparte con sus casi 400.000 seguidores de Instagram su vida como madre de dos niñas. La modelo, que en 2007 tuvo un accidente del cual se salvó de milagro, está alejada de los medios desde hace varios años y se muestra feliz junto a la familia que formó con el empresario José Fortunato.

La modelo tenía una carrera ascendente. En la televisión había actuado en el ciclo No hay dos sin tres y participado del Patinando por un sueño (eltrece); además había trabajado como vedette en algunas obras de teatro. Sin embargo, el 16 de diciembre del 2007 tuvo un accidente que casi le cuesta la vida, lo que marcó un antes y un después en su trayectoria Melo se accidentó cuando el auto en el que viajaba chocó contra una cosechadora en la ruta 5, a la altura de Pehuajó, a las 7.45 de la mañana.

Su vida cambió cuando conoció a José Fortunato, en 2011 Instagram @jofortu

El chofer murió y ella y su representante resultaron con heridas muy graves. La actriz tuvo traumatismo encéfalo craneano que la llevó a un estado de coma con un gran edema cerebral. También sufrió una fractura en la tercera vértebra cervical sin desplazamiento y un traumatismo de tórax con una contusión en la basa del pulmón izquierdo con derrame del lado contra lateral pero sin compromiso en la vía aérea. Además le tuvieron que extirpar el bazo.

Tras varios días en coma, la modelo se despertó y comenzó una larga e intensa recuperación. “Estuve un año en recuperación y me hice 10 operaciones. Fue muy difícil. Yo estaba en un momento muy malo, estaba muy depresiva. No estaba feliz, nada me llenaba”, dijo hace unos años la modelo en Cortá por Lozano (telefé).

La modelo contó que su sueño era ser madre Instagram @marianitademelo

Según contó, su mayor anhelo era poder tener hijos, pero no podía. “Mi sueño era tener una familia y ser madre, pero era imposible. Cuando salí de la clínica los médicos me dijeron que lo que me pasó fue un milagro, pero que se me iba a complicar para ser mamá.”, recordó. Melo rememoró que comenzó a automedicarse. “Pensé en quitarme la vida, porque ya no daba más”, confesó sobre la difícil situación que atravesó.

Pero todo cambió cuando en julio de 2011 conoció a su actual marido, José, con quien se casó en 2013. Sin embargo, juntos debieron superar tristes momentos.

La modelo es madre de dos niñas Instagram @marianitademelo

La actriz contó que perdió siete embarazos, hasta que pudo tener a sus dos hijas. “Finalmente, llegaron Zoe y Lupe [sus hijas]. Hoy estoy feliz, pendiente de ellas, en casa”, dijo hace dos años la modelo.

En la actualidad, Melo se muestra contenta y feliz con la familia que logró formar. En sus redes sociales la mayor parte de las fotos que publica son junto a sus dos hijas.

LA NACION