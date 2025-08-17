Krispy Kreme lanza sus nuevas donas inspiradas en Harry Potter: cuándo llegan y cómo conseguir una gratis

Krispy Kreme lanza sus nuevas donas especiales para fanáticos de Harry Potter, inspiradas en las famosa saga de películas de J. K. Rowling. La colección, con diseños que hacen referencia a las emblemáticas casas de Hogwarts, estará disponible por tiempo limitado en tiendas participantes de Estados Unidos y es posible conseguir una gratis.

Cuándo llegan las nuevas donas de Krispy Kreme inspiradas en Harry Potter

La nueva colección de donas basadas en Harry Potter estará disponible por tiempo limitado, del lunes 18 de agosto hasta el 14 de septiembre, en tiendas participantes de Krispy Kreme en Estados Unidos.

Krispy Kreme

“Estamos canalizando la magia tan querida de Harry Potter y las Casas de Hogwarts para una colección verdaderamente hechizante. Pero la magia es efímera y estas donas también, así que no pierdan la oportunidad de probarlas”, señaló Alison Holder, Directora de Marca y Producto de Krispy Kreme, en un comunicado.

Cuáles son los gustos de las nuevas donas de Krispy Kreme con diseños de Harry Potter

Inspiradas en las emblemáticas casas de las películas de Harry Potter, Krispy Kreme presenta una colección de donas con decoraciones que capturan la esencia de Howarts:

Dona Gryffindor: versión sin glasear rellena de crema sabor a crema de galleta, con cobertura roja y trozos de Biscoff, decorada con hilos color dorado y el escudo de Gryffindor.

versión sin glasear rellena de crema sabor a crema de galleta, con cobertura roja y trozos de Biscoff, decorada con hilos color dorado y el escudo de Gryffindor. Dona Slytherin: cubierta con chocolate y remolinos de crema sabor mantequilla verde, mezcla de azúcar con galleta de chocolate, y la insignia de Slytherin.

cubierta con chocolate y remolinos de crema sabor mantequilla verde, mezcla de azúcar con galleta de chocolate, y la insignia de Slytherin. Dona Hufflepuff: rellena de crema sabor caramelo de mantequilla dorada, con una capa de amarillo dorado, decorada con hilos de chocolate negro, trozos de galleta y el emblema de Hufflepuff.

rellena de crema sabor caramelo de mantequilla dorada, con una capa de amarillo dorado, decorada con hilos de chocolate negro, trozos de galleta y el emblema de Hufflepuff. Dona Ravenclaw: con baño sabor arándano, decorada con chispas y el símbolo de Ravenclaw.

Krispy Kreme

La colección también ofrece:

Dona sombrero: tiene una suave masa rellena de crema de color sorpresa según la casa. Está cubierta con glaseado sabor chocolate y decorada con estrellas doradas brillantes, azúcar dorada y una pieza del Sombrero Seleccionador.

tiene una suave masa rellena de crema de color sorpresa según la casa. Está cubierta con glaseado sabor chocolate y decorada con estrellas doradas brillantes, azúcar dorada y una pieza del Sombrero Seleccionador. Golden Snitch Latte: un latte con caramelo toffee dorado. Esta bebida es coronada con crema batida, trozos de galleta Biscoff y un toque de azúcar dorada brillante.

Las donas de Harry Potter van a estar disponibles individualmente y en cajas de docena con diseño personalizado, tanto en tiendas seleccionadas y para recoger o recibir a domicilio a través de la app y el sitio web de Krispy Kreme.

También se pueden conseguir en una caja de seis unidades disponible en minoristas seleccionados, como Walmart, Kroger, Publix y Stater Brothers.

Cómo conseguir una dona de Harry Potter gratis

El 23 de agosto, Krispy Kreme celebrará el Día Especial de las Casas de Hogwarts. Durante esa jornada, los fanáticos que lleven prendas o accesorios de su casa favorita de la saga en las tiendas participantes de todo Estados Unidos recibirán una dona Original Glazed gratis hasta agotar el stock disponible.

Krispy Kreme

Sorteo de Krispy Kreme: cómo ganar un viaje a los parques de Harry Potter

A partir del 1° de septiembre, Krispy Kreme abrirá la inscripción para un sorteo que permitirá a los ganadores viajar a Universal Studios Hollywood o Universal Orlando Resort y conocer El Mundo de Harry Potter.

Para participar, hay que seguir estos pasos:

Escanear el código QR en la tienda o ingresar al sitio oficial del sorteo “Back to Hogwarts” entre el 1° y el 14 de septiembre de 2025.

Completar y enviar el formulario de inscripción.

Solo se permite una participación por persona.

Estos son los premios que se sortean: