Los grandes amores de Silvana Suárez: de su matrimonio con Julio Ramos a su novio Wanlee Young

Una triste noticia sacudió al mundo del espectáculo. A los 64 años falleció, en Córdoba, Silvana Suárez, la ex Miss Mundo argentina. De acuerdo a la información que brindó el medio Cadena 3, sufría un cáncer de colon terminal. Fue una de las figuras más importantes de la década del 70, pero no fue solo reconocida por su belleza, sino también por sus relaciones sentimentales: el gran amor de su vida fue el periodista Julio Ramos, pero la historia terminó de la peor manera, con denuncias de violencia de género. Sin embargo, varios años después volvió a enamorarse de Wanlee Young, un norteamericano que conoció en uno de sus viajes.

En 1978 Silvana Rosa Suárez Clarence se consagró como Miss Mundo argentina. El certamen se realizó en Londres, Inglaterra, e hizo que saltara a la fama rápidamente, además de por el premio, por su carisma y belleza. Asimismo, fue la segunda argentina en recibir el reconocimiento, luego de que en 1960 se lo dieran a Norma Cappagli. Pero no fue tapa de portales solamente por su triunfo en el concurso internacional, sino también por sus historias del corazón, o mejor dicho, por una en particular.

Silvana Suárez falleció en Córdoba a los 64 años

Una década después de que le pusieran la corona en la cabeza, la cordobesa se casó con Julio Ramos, empresario periodístico y fundador de Ámbito Financiero. “No esperamos nada, dado que ambos estábamos sueltos. Yo tenía 30 años recién cumplidos. Ya había vivido dos años en Japón, cuatro en Londres, otro tanto en España. Me la pasaba viajando”, contó durante una entrevista con LA NACION en abril de 2021.

La pareja tuvo dos hijos, Augusto y Julia. Sin embargo, la historia de amor que vivieron llegó a su fin. En 1999 se divorciaron, pero fue todo menos una ruptura amistosa, ya que en el medio aparecieron fuertes acusaciones de maltrato contra el empresario. “Tuve situaciones de violencia de género con mi exmarido, a quien denuncié”, reconoció y comentó que recurrió a la Policía cuando aún estaban casados. “En ese entonces nadie hablaba de esto y menos una persona conocida. Como él era muy poderoso, estaba lleno de amigos jueces… pero el agua llegó hasta acá, ya no se podía respirar”.

Suárez estuvo casada con el empresario periodístico Julio Ramos entre 1988 y 1999 Archivo

Si bien Ramos fue su gran amor, la relación se convirtió en un verdadero calvario, con episodio de violencia tanto física como psicológica. La ex Miss Mundo contó que tuvo que recurrir a la hipnosis, terapia y también a otros tratamientos alternativos para superar lo que había sucedido. “Es la única manera, me parece a mí. Y también soltando, perdonando y comprendiendo que el otro hizo lo que pudo. Yo puedo decir ‘qué hijo de su madre de tal por cuál’, pero él era una persona que estaba enferma”, sostuvo en su momento.

“No me casé para separarme, te casás porque querés formar una familia, un hogar”, manifestó Suárez y describió que no fue doloroso solo para ella, sino también para sus hijos. Y tras la denuncia las cosas se pusieron mucho peor: “Además, siendo dueño de un medio, su locura lo llevó a utilizar el medio en contra mío, pero yo trabajaba ahí desde hacía diez años, era vicepresidente de Ámbito Financiero”. El empresario falleció en 2006 a los 71 años.

Pelea Silvana Suárez y Mirtha Legrand

A su vez, la separación del padre de sus hijos, le valió un fuerte encontronazo con Mirtha Legrand y la relación nunca volvió a ser la misma. Durante uno de los famosos almuerzos, protagonizó uno de los momentos más escandalosos de la televisión: se levantó de la silla y se fue. “En su momento y de acuerdo al contexto, Mirtha tomó partido por Julio, porque era el poderoso, olvidándose que yo, antes de Julio, había ido a su programa”, afirmó, aunque reconoció: “Aquello fue espontáneo y, además, lo hice con mucha clase. Espontáneo y con clase”.

El día que Silvana Suárez volvió a encontrar el amor

Si bien la relación con Ramos la dejó con el corazón roto, unos 20 años después volvería a sanar. En 2010, mientras disfrutaba de los bellos atardeceres con vista al mar que ofrece Punta del Este, posó sus ojos en Wanlee Young, un turista del estado norteamericano de Ohio que sacaba fotos. Charla va, invitación a tomar algo viene, y sin esperarlo algo se empezó a formar entre ellos, aunque ella sostenía que no iba a “engancharse con alguien que viviera lejos”, así que decidió que solo serían amigos. Hablaron durante un año hasta que ella lo invitó a pasar Año Nuevo en su campo de Nono y rápidamente supo que había algo más entre ellos.

“La amistad duró dos días y, como si se hubieran parado los relojes, a partir de ese instante nos tornamos inseparables”, contó en 2012 durante una entrevista con la revista ¡HOLA!. En ese momento tenía 53 años y su pareja 45, pero aseguró que la diferencia de edad no generó ningún conflicto entre ellos.

Wanlee y Silvana se conocieron en Punta del Este y vivieron una gran historia de amor

Wanlee nació en Ohio y cuando tenía un año lo adoptaron sus padres, quienes ya tenían siete hijos. “La mamá trabajaba en un hogar de huérfanos, y cuando lo vio se enamoró de él y decidió adoptarlo”, contó la cordobesa. Una vez que volvieron a verse, no se despegaron más y, de acuerdo a lo que contó Silvia en su momento, estaban próximos a mudarse a Buenos Aires. Él vendía servicios contables, por lo que podía trabajar a distancia con un teléfono y conexión a internet. Compartían el gusto por el arte, la moda y los viajes, e incluso ella expresó sus deseos de volver a casarse.

Los últimos años de Silvana Suárez

La ex Miss Mundo Argentina, pasó sus últimos años en Nono, en una casa que ella misma diseñó, encontró la paz en Valle de Traslasierra, Córdoba, donde se refugió en la naturaleza, el arte y los animales. Murió el viernes por la tarde, tras transitar un cáncer de colon terminal. A lo largo de los años pasó por distintos estadios, pudo superar una tormentosa relación, volver a enamorarse y reencontrarse consigo misma.

Silvana Suárez pasó sus últimos años en Valle de Traslasierra, Córdoba Gentileza Silvana Suárez - Archivo

A los 62 años y ya separada, dio su última entrevista con este medio, donde le preguntaron por la felicidad y si existía el deseo de volver a tener un compañero: “He tenido parejas, pero el sinónimo de pareja es lucharla. Si bien hay cosas que uno superó, tenés memoria. Antes, me apuraba. Ahora, ya no me apuro. Generalmente, se me acercan más jóvenes que yo, de 45 años. Gente con su trabajo y no que me buscan por lo que tengo o soy”.

“En este último tiempo, en el que me dediqué muchas horas diarias a sanar y estudiar, he visto que la inteligencia emocional es muy importante, pero también lo es la inteligencia espiritual. Me he dedicado a investigar, a leer mucho, así que no le di demasiado lugar a la pareja. No es que estoy cerrada, pero no quiero que sea otra vez atroz. ¿Para qué? Para mí, lograr la paz y la serenidad es muy importante. No se puede sanar y crecer desde el caos permanente. No sé si es por temor, sino por precaución”, reflexionó.

