La peculiar forma de Pampita y su esposo para elegir el nombre de su beba

Pampita y Roberto García Moritán, alegres por la llegada de una nueva integrante a la familia. Crédito: Instagram

20 de enero de 2021 • 12:38

Después de los rumores, Carolina "Pampita" Ardohain (43) confirmó que estaba embarazada en el día de su cumpleañosy se mocionó hasta las lágrimas con un video de su hija Blanca. Ahora, se conocieron detalles de cómo hará ella y su esposo, Roberto García Moritán, para elegir un nombre de la beba.

Además de haber confirmado la noticia del embarazo a través de un tierno video, Pampita Ardohain adelantó también pormenores de cómo se enteró del sexo. La modelo y conductora se realizó un estudio genético para quedarse tranquila de que todo estaba todo bien y sin saberlo supo que espera una nena. "El estudio venía con el resultado de que era una mujer. Yo no sabía que te develaban el sexo", confesó.

Enamoradísimos, la futura mamá y el futuro papá se fundieron en un beso durante el cumpleaños del empresario. Crédito: Instagram @pampitaoficial

Consultada sobre el nombre de la hija que tendrá fruto de su relación con Roberto García Moritán, la modelo prefirió no dar precisiones, aunque sí adelantó la manera en la que lo elegirán. "Yo ni empezaría a hablar de eso todavía. El último mes puede que adelante algo. Pero decidimos que no vamos a hacer encuestas con familiares, hijos ni nada", afirmó Pampita.

Lejos de adelantar una forma convencional de la elección del nombre, Roberto García Moritán sorprendió con la decisión que tomará. "Ni siquiera será algo que vamos a decidir nosotros. Queremos que ella sola se ponga un nombre. Va a aparecer, lo va a decidir de alguna manera, lo tenemos claro", añadió el empresario.

En diálogo con la revista Hola, Pampita Ardohain reveló la fecha probable del parto. "La beba nacerá a finales de junio", precisó mientras descansa con su familia en Cancún.

Confidente, una amiga reveló cómo Pampita les contó que estaba embarazada

Después de que Pampita y García Moritán oficializaran la noticia, Barbie Simons dio detalles de cómo su íntima amiga les comunicó que estaba en la dulce espera. "Una noticia hermosa. Una sola cosa nos llamó la atención. Nos reímos porque dijimos: '¿Cómo se enteró Ángel De Brito antes que nosotras?'", sostuvo la co-conductora de Chicas pochocleras (C5N) sobre una información que el periodista mantuvo en secreto.

Simons reveló que una tarde fueron sorprendidas por reiterados llamados de Pampita. Y esa intensidad fue determinante para confirmar algo que se avecinaba. "Fue muy gracioso porque recibimos una videollamada de un grupo que tenemos. Yo recibo la videollamada y como estaba con mi novio al lado durmiendo digo que no puedo atender. Pero Caro se pone intensa: 'No, necesito que atiendan'. Y llamaba una y otra vez. Yo ahí dije: '¡Uy, qué raro! Se viene la confirmación', porque a todo esto ya estaba instalado el rumor y, aunque no lo confirmaste, diste a entender que lo sabías", recalcó sobre la información difundida por De Brito.

Finalmente, con la felicidad que siente una amiga por otra, Simons añadió que lograron establecer la videollamada y que Pampita les contó todo ni bien salió de realizarse el estudio. "Nuestras caras de felicidad, festejando con ella porque sabemos lo que estaba buscando este bebé que viene en camino. Nos llamó junto con Rober y nos mostró un video de la ecografía", concluyó.