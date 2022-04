La película aclamada por la crítica que abandona Netflix este fin de semana y hay que ver sí o sí

El contenido que no es propio de Netflix tiene que cumplir ciertos plazos. A veces, se pacta por un tiempo determinado y otras tantas por cantidad de reproducciones. Sea cual sea el caso, hay series y películas que van y vienen y su destino en la plataforma está sellado. Desde que el servicio de streaming llegó a nuestras vidas vimos como títulos como How I Met Your Mother, Friends, Modern Family, Sons of Anarchy, El padrino y muchas más abandonaron el catálogo de un día para el otro. Sin embargo, con los avisos correspondientes muchos usuarios pudieron disfrutar de sus contenidos favoritos antes de que sean retirados y esta vez no será la excepción.

El aviso es oficial e incluso Netflix lo anuncia cuando se quiere reproducir esta película: hay tiempo hasta el 30 de abril. Ahora bien, queda una noche entera y gran parte del día sábado para disfrutar de este thriller y darle una mirada antes de que quede fuera de manera definitiva. Es importante aclarar que se desconoce si arribará a otra plataforma, por lo que es ahora o -tal vez- nunca.

Burning, la película coreana que abandona la plataforma

Hace tiempo, este film apareció en la lista que un experto en cine chileno recomendó a sus usuarios y los comentarios fueron más que positivos. Se trata de Burning (2018), una cinta de origen coreano que se convirtió en una apuesta cautivadora e inquietante desde que comienza y hasta que termina.

El film sigue la historia de Jongsu, un aspirante a novelista que busca, dentro de lo posible, la forma de conseguir trabajo para sobrevivir al día a día. En medio de su búsqueda se topa con una amiga de la infancia que le pide que le cuide la casa y el gato mientras ella está en África. El joven acepta y durante un tiempo se queda en la vivienda para asegurarse de que todo se mantenga en orden. No obstante, será el regreso de la joven -con una nueva compañía- el que desatará todo tipo de aventuras extremas.

El trío se mete en un mundo cada día más peligroso y juntos cambian la trama y la llevan a un lugar mucho más crudo y complejo. Las personalidades de los protagonistas, el extraño -e ilegal- hobby de uno de ellos y las aspiraciones de cada uno convergen en una historia que dura dos horas y media pero que proporciona una adrenalina que hace que parezcan pocos minutos.

Hay que apurarse, a la película le quedan pocas horas en la plataforma y la crítica ya la valoró como una gran propuesta; su salida le duele a los expertos y para los que no la disfrutaron, todavía queda tiempo. En ese sentido, el portal especializado IMDb la calificó con un 7.5/10 y Metacritic con un 90/100. Vale aclarar que la valoración de éste último se hace en base a una recopilación de puntajes de medios internacionales dentro de los cuales se encuentra The Guardian, The Telegraph, Variey, Los Angeles Times, entre muchos otros. | Ver Burning en Netflix.