La película de comedia y acción que protagoniza Brad Pitt y la rompe en Netflix

Una vez más, los suscriptores de Netflix resurgieron una producción que se estrenó en los cines unos años atrás. Es que en los últimos días, el gigante del streaming agregó a su amplio catálogo Tren Bala y la película no tardó en formar parte del ranking de las diez más vistas.

Tren Bala se estrenó en los cines en 2022

El filme de comedia y acción, basado en el libro Kōtarō Isak, sigue en Ladybug -interpretado por Brad Pitt-, un asesino a sueldo con muy mala suerte. Después de una licencia forzada por su mala racha, regresa al trabajo con una misión que parece sencilla: robar un maletín en un tren bala que viaja de Tokio a Kioto. Sin embargo, el destino tiene otros planes. En el tren se encuentra con una serie de adversarios mortales, todos asesinos profesionales con misiones diferentes, pero que, de alguna manera, están conectados entre sí. A lo largo del viaje, Ladybug tiene que lidiar con ellos, evitar que lo maten y, por supuesto, intentar descender del tren con vida.

Tren Bala con Brad Pitt Photo Credit : Scott Garfield - UIP

“Cinco asesinos a sueldo se encuentran a bordo de un tren bala que viaja de Tokio a Morioka con unas pocas paradas intermedias. Descubren que sus misiones no son ajenas entre sí. La pregunta es quién saldrá vivo del tren y qué les espera en la estación final”, dice la sinopsis oficial de la cinta de poco más de dos horas dirigida por David Leitch.

Tren Bala forma parte del top ten de Netflix

“Estupenda comedia negra de acción (...) notabilísimo cine, no ya por el extraordinario sentido de la puesta en escena de su director, sino por la fuerza de sus personajes”; “Explosivo cóctel (...) Tren Bala se sonríe con su enrevesada serie de conexiones. Leitch deja que sea un Brad Pitt como nunca quien conduzca este cóctel molotov a mil por hora” y “Remite al cine más delirante de Guy Ritchie y al de Quentin Tarantino, todo ello filtrado por un dislocado sentido del humor y de la exageración y el buen aprovechamiento de un solo espacio”, son algunos de los comentarios que los especialistas en la industria dejaron en el sitio web FilmAffinity.

Tren Bala recibió la aprobación de gran parte de los críticos especialistas (Foto: Captura FilmAffinity)

Además del personaje principal, Tren Bala cuenta con papeles interpretados por figuras como Joey King, Aaron Taylor-Johnson, Brian Tyree Henry y Bad Bunny, que convierten la simple tarea de Ladybug en una aventura caótica y muy divertida.

Tres títulos similares a Tren Bala para ver en Netflix

1. El hombre gris (2022)

Acción/Suspenso. El principal activo de la CIA, cuya identidad nadie conoce, descubre secretos de la agencia. La confesión lo pone en el punto de mira de sicarios de todo el planeta, cuyo antiguo colega les ordenó que lo asesinen. Duración: 2 h 2 min. Ver El hombre gris.

El hombre gris, tráiler oficial

2. Misterio a bordo (2019)

Misterio/Comedia. Un policía de Nueva York y su esposa se van de vacaciones a Europa para revitalizar el amor en su matrimonio. Un encuentro casual los lleva a ser acusados del asesinato de un billonario anciano. Duración: 1 h 37 min. Ver Misterio a bordo.

Tráiler de Misterio a bordo

3. La vieja guardia (2020)

Acción/Fantasía. Un grupo de mercenarios, todos inmortales y con la capacidad de curarse a sí mismos, descubren que alguien sabe su secreto y deben luchar para proteger su libertad. Duración: 2 h 5 min. Ver La vieja guardia.