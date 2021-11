La picante reacción de Charlotte Caniggia cuando le preguntaron si fue infiel

Si existe alguien que se destaca por ser frontal, esa es Charlotte Caniggia, y así lo demostró nuevamente este miércoles durante la transmisión de MasterChef Celebrity (Telefe). En peno programa, Santiago Del Moro se acercó a hablar con ella y terminó preguntándole por su noviazgos del pasado. Como el desafío del día giró en torno a la comida típica de Italia, el conductor aprovechó para que la participante le cuente sobre su vida en ese país, y también sobre sus novios.

Charlotte Caniggia sorprendió al hablar sobre la infidelidad instagram

Todo comenzó cuando Del Moro que ya manejaba cierta información personal acerca de la mediática, aprovechó la oportunidad para hablarle de su infancia. “Vos viviste en Italia, ¿cierto?”, le preguntó. En ese momento, la hija de Mariana Nannis ni se imaginaba hacia dónde iría el conductor luego de su respuesta.

Charlotte, en medio del afán de la cocina y luego de expresar que “estaba muy nerviosa y atareada”, le contestó afirmativamente. Mientras hablaba, no dejaba de trabajar para lograr la difícil consigna de preparar tres platos italianos en menos de 60 minutos. Del Moro continuó con sus acotaciones y quiso saber si ella regresaría a vivir a Italia y la participante dijo que no, que su vida allá forma parte de su pasado.

Charlotte Caniggia fue clara al hablar acerca de la infidelidad en MasterChef Celebrity (Telefe) (Crédito: Captura de video Telefe)

Luego, fue directo a preguntarle acerca del amor y sus novios italianos. Charlotte le dijo que efectivamente los tuvo, pero que eran “medio mujeriegos”. Acto seguido, manifestó: “Son muy sarateros y mentirosos”.

Del Moro notó que su interlocutora no tenía problema en hablar sobre su vida personal y la dejó que continuara explicándose y ella añadió que encontró a una de sus parejas “con las manos en la masa”, haciendo referencia a que lo sorprendió in fraganti con otra persona.

Charlotte Caniggia reveló que fue infiel

El presentador aprovechó el momento y le preguntó si ella también engañó durante algún noviazgo. Caniggia, que no se caracteriza por guardar silencio frente a nada, se quedó callada y mirando fijamente al conductor, que soltó una carcajada y él expresó: “¡Ese silencio es un ‘sí', entonces!”.

Fue muy evidente que la mediática se puso nerviosa y apenas alcanzó a expresar: “Si querés, otro día te lo contesto”. Ella jamás confirmó la aseveración de Del Moro, pero él fue más incisivo y no dejó que lo esquivara. “¿Quién no ha sido infiel?”, le dijo ella sumamente nerviosa, pero con una sonrisa pícara. Para cerrar, Del Moro resumió: “Eso es una respuesta en sí misma, y ‘¿quién no ha sido infiel?”.