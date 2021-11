La divertida autocrítica de Charlotte Caniggia en MasterChef Celebrity: “Me pasé un poquito con el vino”

Este viernes se vivió una nueva emisión de MasterChef Celebrity (Telefe) y, como cada noche, los famosos dieron todo en las cocinas para lograr preparaciones que convenzan al jurado. Una de ellas fue Charlotte Caniggia, que si bien logró que Germán Martitegui le de una buena devolución, no corrió la misma suerte con Damián Betular. Al escuchar lo que le remarcaron, hizo una autocrítica sobre que “se le fue la mano” con un ingrediente y eso generó revuelo en las redes.

Vestida con un traje multicolor y una peluca verde, al pasar a presentar su plato, Betular primero le preguntó los ingredientes que había usado y ella le respondió que solía usar “mucho pimentón dulce” en sus preparaciones. Pero, en realidad había usado otro producto que se notó un poco más en el gusto de la comida.

Charlotte Caniggia sorprendió a Germán Martitegui con su plato (Foto: Captura de video)

Luego fue el turno de Martitegui, que lo primero que hizo fue destacar la evolución de la participante. “A mí me parece que es un gran paso este plato”, le expresó. En ese momento, la hija de Mariana Nannis no pudo disimular su alegría y fue aplaudida por el resto de sus compañeros. Con un poco de humor, en el detrás de escena que muestran en el programa, indicó: “Gracias Germán, yo ya lo sabía”.

Lejos de dejar allí su devolución, el chef continuó: “Parece como un risotto alemán. Es como que con el repollo hiciste como un chucrut. ¿Viste que yo te dije que le pusieras un poquito de vino? tenías que dejarlo reducir y que te quede como una compota medio dulzona, porque esto te quedó ácido como un chucrut”. Para destacar el resultado que logró la mediática, completó: “Un arroz con chucrut, es un arroz con chucrut. Creo que este es un paso en la dirección correcta”.

Damián Betular cuestionó a Charlotte Caniggia por ponerle mucho alcohol a sus platos

Al tomar la palabra nuevamente Betular, no estuvo de acuerdo con su colega y fue tajante con participante. “A mí no me gusta el plato. La acidez del vino no me gustó, prefiero el aroma y no tanto el gusto. Yo no tengo registro en el paladar de este plato, lo estoy analizando”, le señaló.

Al volver a su mesada, mostraron otra de las declaraciones que dio detrás de cámara y allí tuvo un sincericidio donde se le hizo un reclamo a los jurados: “Creo que me pasé un poquito con el vino y esta gente no toma parece”. Más allá de los dichos de Betular, lo cierto es que la mediática tuvo un muy buen desempeño en el desafío del día.

Los memes por el comentario de Charlotte Caniggia (Foto: Captura Instagram/@ImGSLee)

Claro que su desopilante observación sobre los gustos del jurado sobre el alcohol, derivaron en los infaltables memes. Además de sus palabras, su look también fue motivo de burlas en Twitter.