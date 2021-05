La picante respuesta de Carmen Barbieri a Germán Martitegui en MasterChef: “¿Me estás retando?”

Fiel a su fuerte personalidad, Carmen Barbieri no se quedó callada mientras el jurado Germán Martitegui le daba un consejo durante el último desafío de MasterChef Celebrity que consistía en realizar un plato frito, hervido y sellado o salteado.

Además de cumplir con esos requisitos, Dani La Chepi, Andrea Rincón, María O’Donell y Georgina Barbarossa, tuvieron que cocinar utilizando solamente una sartén, una espátula de madera y un cuchillo. Ante esta propuesta, la humorista se arriesgó e hizo unas canastas de queso donde incluyó carne, espárragos y huevo frito. Lo que pareció una buena idea, se convirtió en un reto por parte del chef Martitegui que le dijo que “sumara algo más fresco” a la preparación, como verduras.

“No soy como mi hijo, no me retes. ¿¡Me estás retando!?”, exclamó Barbieri y recordó la frase que le dijo a Luis Ventura hace años atrás antes de retirarse del estudio de Intratables. “Me estás haciendo acordar mucho a Fede”, le advirtió Germán. “Estoy pagando deudas que dejó Federico”, afirmó Carmen riéndose.

En el momento de la devolución, Carmen le pidió piedad a Martitegui: “¡No me retes más, te hice caso! No me hagas pagar las cuentas de mi hijo”. “Pero sos bastante parecida”, le contestó el cocinero. “Y es mi hijo, sí”, admitió la actriz. “Este plato con menos hubiera quedado mejor”, le aseguró Germán ante la mirada decepcionada de Carmen.

LA NACION