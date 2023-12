escuchar

Camila Homs compartió un tierno posteo en sus redes sociales junto a su pareja, José Sosa, luego de que el futbolista de Estudiantes terminara la temporada de fútbol y ambos pudieran hacer una escapada romántica. En medio de las acusaciones de la ex del futbolista, Carolina Alurralde, la pareja se mostró feliz en sus vacaciones e hizo oídos sordos al escándalo mediático.

Luego de una controversial separación con Rodrigo De Paul, el padre de sus dos hijos, Francesca y Bautista, y tras un breve periodo de noviazgo con el empresario Charly Benvenuto, Camila Homs encontró de nuevo el amor junto al futbolista de Estudiantes de La Plata, José Sosa. Los rumores sobre su relación se confirmaron cuando la propia influencer compartió en Instagram una foto de ambos dándose un apasionado beso.

Ahora, los dos prepararon las valijas y partieron rumbo a Punta del Este para disfrutar del verano. Él publicó una imagen con ella en la que ambos lucen muy felices. Y expresó: “Qué hermosa sos”, acompañado por un emoji de corazón. En respuesta, ella replicó la imagen con la misma ternura. “Vos”, contestó, junto a un emoji que refleja admiración.

Cami Homs se mostró feliz y de vacaciones con su novio, José Sosa, a pesar de los dichos de su ex

Precisamente, durante una de las galas de Bailando, Camila compartió, en LAM (América), detalles sobre su situación sentimental actual. “Me siento más liberada, más relajada. Estoy bien en el amor, también es eso. Cuando uno está bien internamente, tu corazón está bien, todo está bien”, expresó con brillo en los ojos y añadió: “Llegó en un momento en el que no lo esperaba, cuando te das por vencida, ahí llega”.

Todo esto sucede en medio de que la ex de José Sosa, Carolina Alurralde, cuestionara a Camils Homs por la crianza de sus hijos con Rodrigo De Paul. Alurralde estuvo presente en Socios del espectáculo y apuntó fuerte contra Homs: “Ella vive acá, el padre (por De Paul) allá y, sobre todas las cosas, no van nunca con el papá. Eso es horrible para los chicos. Mis hijas van todas las veces que quieren con el papá”, destacó.

Camila Homs renunció al Bailando 2023

Camila Homs se vio envuelta en escándalos mediáticos desde su separación con Rodrigo De Paul. Su reciente salida del Bailando 2023 se dio luego de un enfrentamiento con otra de las parejas del certamen que Camila no quiso dejar pasar. Fue en la nominación de compañeros que Homs se enfrentó a Martu Morales, quien arremetió contra la modelo.

Camila Homs abandonó el Bailando 2023 luego de que le dijeran que estaba ahí por ser ex de Rodrigo De Paul

“A mí me dice que soy la ‘bailarina de’ y ella está acá por ser la ‘ex de…’”, sentenció Martu en represalias a los dichos de Camila sobre la pareja que hace con Yeyo de Gregorio. Luego, el conductor de LAM, Ángel de Brito, quiso seguir echando leña al fuego cuando le preguntó a Camila, “¿vos por qué crees que estás acá si no es por ser la ex de?”. A lo que Camila respondió: “Porque se contactaron con mi agencia y quisieron que esté acá, y acá estoy”.

Finalmente, Homs se despidió del Bailando dando como razón que quería pasar más tiempo con sus hijos, aunque este comentario al aire habría sido también la gota que rebalsó el vaso.