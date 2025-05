La polémica foto que compartió Graciela Alfano en defensa de la China Suárez

Desde que se desató el escándalo conocido como Wanda Gate, en el que fue señalada como la tercera en discordia entre Wanda Nara y Mauro Icardi, María Eugenia ‘la China’ Suárez no deja de ser el foco de críticas, las cuales aumentaron cuando junto al delantero del Galatasaray oficializaron su romance. A través de las redes sociales, la actriz recibe mucho hate -gran parte proveniente de mujeres-; pero, a la vez, tiene a una gran diva argentina que sale a defenderla: Graciela Alfano.

La China Suárez y Mauro Icardi en el ojo de la tormenta (Foto: Instagram @sangrejaponesa)

Es que en los últimos días, mediante su perfil de Instagram, en el que cosecha poco más de un millón de seguidores, la exvedette dejó ver en más de una oportunidad su cariño por la ex Casi Ángeles.

Por eso, este jueves, la diva argentina de 72 años publicó una inusual storie en defensa de la China. En la misma se pueden ver cuatro imágenes; en la parte superior, una fotografía de ella al lado de Eugenia, con la que dio a entender que eran iguales en cuestión de belleza; mientras que en la parte inferior, mostró unas postales vintage de Wanda Nara y Yanina Latorre. Además de la polémica publicación, su descripción no pasó desapercibida: “¿Entienden por dónde va el ataque? ¡Quieren ser como nosotras!“.

El polémico posteo de Graciela Alfano en contra de Wanda Nara y Yanina Latorre (Foto: Captura Instagram/@iconoalfano)

Pero eso no fue todo, el último martes 20 de mayo, cuando la China decidió responderle a Latorre con una serie de stories desde su perfil de Instagram, ‘Grace’ le dejó un comentario que la misma actriz compartió con su más de siete millones de seguidores. “Chinita, que las cucarachas sufran y pataleen como locas. Te juzgan y te condenan sin juicio, juez no pruebas. Fiscales de camas patéticas y brutas. Con esa maldad quemaron muchas mujeres en la inquisición. No les des cabida, vos seguirás con tu vida plena y ellas quedando como lo que son: fantasmas sin vida que miran la tuya desde el palacio de las cucarachas. Ninguna realidad cambia por un par de palabritas que se las lleva el viento“, le recomendó.

El mensaje de apoyo que La China recibió de Graciela Alfano y lo compartió en sus historias (Foto: Captura Instagram @sangrejaponesa)

Y añadió: “No les des cabida, vos seguirás con tu vida plena y ellas quedando como lo que son, fantasmas sin vida que miran la tuya desde el palacio de las cucarachas. Ninguna realidad cambia por un par de palabritas que se las lleva el viento”.