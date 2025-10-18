Nico Vázquez reveló qué es lo que aspira en su vínculo con Dai Fernández

A casi dos meses de haberse divorciado de Gimena Accardi -con quien estuvo en pareja 18 años-, Nico Vázquez está listo para apostar a su romance con Dai Fernández, pero con cierta cautela. Es que, tal como comentó hace algunos días, el vínculo con su compañera de Rocky aún no tiene título; además de que reveló qué es lo que aspira sobre esta nueva relación.

“Estamos bien. Es algo de muy poquitos días”, dijo el actor en diálogo con SQP (América TV) y añadió: “Hace cuatro meses y medio la estaba pasando mal y ahora esto tratando de sentirme bien y de que esté todo ordenado”.

Nico Vázquez dio detalles sobre su relación con Dai Fernández (Foto: Captura TV)

En ese sentido, reconoció que es un romance incipiente: “Es algo nuevo, ni nosotros entendemos qué está pasando”. Asimismo, dio a entender que no le quedó otra opción en dar a conocer su actual situación sentimental: “No puedo negar algo que estoy viviendo. Quiero caminar con ella por la calle”.

El ex Casi Ángeles también se sinceró sobre su próximo anhelo en una relación, el cual marca la diferencia con su expareja. “La anterior fue muy expuesta por mí, por Gime, y eso hizo que hubiera como un idilio, un fanatismo. La próxima quiero que sea para adentro”, admitió.

Por último, Nico contó que le comunicó a Gime que su mayor deseo en esta nueva etapa es vivir su relación fuera de los focos y la exposición, donde priorice su bienestar y sentimientos personales por encima de las expectativas mediáticas. “Me gustaría estar como quiero estar, como me siento de las puertas de mi casa para adentro”, aseveró.

Nico Vázquez y Dai Fernández comparten el elenco de Rocky (Foto: Instagram @nicovazquezok)

Luego de la palabra de Vázquez, llegó la de Accardi, quien no dudó en referirse a la confirmación del nuevo romance de con quien compartió 18 años de su vida. Este jueves, durante un evento en el Planetario, la actriz se mostró comprensiva ante la noticia. “Si él está bien, yo estoy bien, básicamente eso. Le deseo lo mejor, de todo corazón. A él, a Dai... Nunca jamás me van a escuchar hablar mal de Nico”, aseguró.

En cuanto a Dai Fernández, Accardi sostuvo: ”Dai es un amor, es una divina, es hermosa, es talentosa y siempre fueron muy amigos y entiendo que en la contención que ambos se dieron te podés enamorar, sentir cosas... Y bien por ellos, me alegra“. Además, negó haber sospechado algo durante el tiempo que compartieron con Vázquez. “Entiendo las especulaciones y es lógico, pero no, para nada. Nunca jamás sospeché y sé, bah, quiero creer que es de ahora”, indicó.

Gimena Accardi rompió el silencio y habló por primera vez del romance entre Nico Vázquez y Dai Fernández

Con respecto a la actual relación que tiene con su exmarido, aseguró que es un vínculo hermoso y significativo. “Lo voy a adorar toda la vida, siempre le voy a desear lo mejor, sea con Dai o sea con la que quiera. El amor de pareja por supuesto se terminó, pero tenemos un vínculo hermoso, en el cual charlamos, podemos comunicarnos. Nico es un ser humano adorable, es una persona hermosa. Pasé unos 18 años siendo una persona muy feliz, con un hombre que tuve al lado hermoso, brillante, que me hizo muy feliz también y yo a él. Fuimos una pareja hermosa”, subrayó.