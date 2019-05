La razón por la que Cabré no besa a Laurita Fernández en los ensayos

Después de Sugar, la pareja de actores está por estrenar Departamento de soltero. Fuente: Archivo - Crédito: Fuente: Instagram de Laurita Fernández

Nicolás Cabré y Laurita Fernández además de ser una de las parejas del momento, comparten cartel en Departamento de soltero. Después del éxito de Sugar, los actores vuelven a trabajar juntos en la obra que está por estrenar en el Lola Membrives.

De visita en Morfi (Telefé), Laurita reveló que hay un beso en la ficción, pero que en los ensayos nunca llegaron a concretarlo y no porque ella se opusiera. "En la parte del beso sólo nos acercábamos", explicó. "Entonces, el director una vez nos dijo 'Chicos, ¿por qué no se dan un beso?'. Y le contesté: 'No me los quiere dar porque dice que en los ensayos no se dan besos'. ¡Que es así, pero no hace una excepción conmigo!"

Entonces, Nicolás tuvo que aclarar el porqué de su negativa. "Es que no me salía. Laurita me decía 'Dame un beso', porque la dejaba garpando. Pero hace treinta años que trabajo, y en los ensayos no hay besos. Y hasta me resultaba raro preguntarle '¿Te doy un beso de mentira?'"

"En las novelas hacen como que se besan, no hay lengua, no hay nada. Entonces, él me empezó a besar como en las novelas. ¡Pero soy yo!", cerró entre risas Fernández y con la promesa de que sí habrá beso frente al público.