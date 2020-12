Fabián "Poroto" Cubero confesó que no saludaría a Nicole Neumann por su cumpleaños Crédito: Telefe

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 13 de diciembre de 2020 • 11:46

Invitado a PH: Podemos hablar (Telefe), programa que conduce Andy Kusnetzoff, Fabián "Poroto" Cubero se sinceró al hablar de su expareja Nicole Neumann.

La separación fue tan conflictiva que el exfutbolista fue tajante al contestar si saludaría o no a la panelista de Nosotros a la mañana (eltrece) por su cumpleaños: "No la llamo".

"Nunca fui amigo de ninguna de las parejas que tuve a lo largo de mi vida. Con algunas ex me he vuelto a cruzar y fue un 'hola y chau', pero no una amistad".

En esa línea, Kusnetzoff le preguntó si llama a Nicole para saludarla por su cumpleaños y Cubero contestó rápidamente: "Sé cuándo es el cumpleaños, pero no la llamo. Con ninguna de las ex que tuve lo hago. Una vez que terminó el vínculo, terminó".

Cubero reconoció que podría saludar a la madre de sus hijas Indiana, Allegra y Sierra en caso de cruzársela junto a su actual pareja, Mica Viciconte, en una playa. "No lo sé. Hola y chau por ahí, nada más", admitió.