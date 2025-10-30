La reacción de Gimena Accardi tras las primeras fotos de Nico Vázquez y Dai Fernández juntos

En los últimos días, las redes sociales se llenaron de comentarios tras la aparición de las primeras fotos de Nicolás Vázquez y Dai Fernández tomados de la mano. Las imágenes fueron captadas por las cámaras de Sálvese quien pueda (América TV) mientras caminaban juntos y sonrientes por las calles de Buenos Aires, confirmando lo que ya era un secreto a voces: el actor y su compañera en Rocky, el musical están viviendo una apasionante historia de amor.

Lejos de sumarse a la conversación mediática, Gimena Accardi, quien estuvo en pareja con Vázquez durante casi dos décadas, eligió el silencio. No emitió declaraciones ni hizo referencia directa al tema, pero sí se mostró muy activa en sus redes sociales, donde compartió una noticia que la llenó de orgullo y que muchos interpretaron como su manera de poner el foco totalmente en su presente profesional.

Nico Vázquez junto a Dai Fernández disfrutando de una salida romántica por Buenos Aires

La actriz celebró su nominación a los Premios Martín Fierro al Streaming en la categoría de Mejor coconductora por su labor en OLGA, el medio digital donde trabaja desde hace más de un año.

En su cuenta de Instagram, escribió un texto cargado de emoción en el que dijo: “En el 2023 fui a OLGA solo por un día, y al final me quedé a vivir. Encontré un lugar para ser yo, donde la gente podía conocerme casi al 100%. Un lugar para charlar, jugar, crear, escuchar, aprender y divertirme. Conocí gente que hoy son amigos”.

El sentido posteo de Gimena Accardi tras ser nominada a la categoría Mejor Co Conducción Femenina (Foto: Instagram @gimeaccardi)

A su vez, remarcó que durante su separación su participación en este ciclo de streaming le permitió desconectar de todos sus problemas personales. “OLGA fue mi refugio en días duros, mi parque de diversiones en pleno subidón y el planeta al que me voy para olvidarme de todo”, explicó.

Por otra parte, aprovechó la oportunidad para agradecerle a sus colegas por confiar en ella para este innovador proyecto. “Hacer mesa con Migue y Luqui (y ahora con Benji) es de lo más lindo que me pasó a nivel laboral (y eso que laburo hace 26 años) y los magos que están detrás de cámara cumpliendo delirios con calidad y amor hacen que todo sea una maravilla. ¡Son un equipazo! ¡Gracias OLGA! ¡Los quiero mucho!“, expresó la ex Casi Ángeles.

Gimena Accardi agradeció el apoyo del público y a APTRA por la nominación (Foto: Instagram @gimeaccardi)

“Sé que los premios son solo una excusa para festejar la industria y brindar con colegas, pero esta nominación me pone particularmente feliz y me sorprendió muchísimo. A los OLGUEROS, lo del núcleo duro, los nuevos y los que vendrán... Gracias. Siempre me sentí muy querida y se los agradezco de todo corazón. Buee estoy re sensible, me voy a dormir. Gracias APTRA”, cerró, movilizada por todo lo alcanzado en un año de carrera dentro de los innovadores medios de comunicación.

Rápidamente, su publicación se volvió viral y gran cantidad de seguidores del programa la felicitaron por su compromiso y dedicación en cada programa. “Que grande Gime Accardi”, “Diosa Gime Accardi”, “Lo hermosa que está Gime Accardi desde que se separó, la re bancamos” y “Lo mejor de OLGA, Gime Accardi”, fueron algunos de los mensajes que se viralizaron en X.