La reacción de Jimena Barón cuando una seguidora criticó el pelo de su bebé

Jimena Barón es una de las famosas argentinas que más comparte su vida en redes sociales, por lo que generó una fuerte unión con sus casi siete millones de seguidores, quienes están a la expectativa de su día a día, sobre todo, desde la llegada de Arturo, fruto de su relación con Matías Palleiro. Sin embargo, en las últimas horas, recibió un comentario poco feliz, el cual no dudó en responder.

Arturo nació el 14 de junio de este año (Foto: Instagram @jmena)

“Ah, la peluca que tiene, parece de 10 años”, fue el mensaje que una usuaria le respondió a una de sus stories de Instagram, cuenta en la que la artista acumula casi siete millones de seguidores. En la imagen se la podía ver a la intérprete de “La Cobra” con el pequeño en brazos, quien nació el pasado 14 de junio.

La respuesta con ironía de Jimena Barón que no pasó desapercibida (Foto: Captura Instagram/@jmena)

Lejos de ofenderse y fiel a su estilo, la ex Casi Ángeles replicó el textual y agregó un comentario irónico por el que terminó convirtiéndose en noticia. “Cuando nació era Hernán Caire en Brigada Cola, nos miramos con Matías tipo…”, escribió y añadió un meme para indicar sorpresa.

La comparación resultó de lo más divertida, ya que la actriz revivió en muchos la reconocida imagen de la cabellera del galán de la década de los 90.

Hernán Caire en Brigada Cola

Cabe destacar que desde que dio a luz, Jimena no mostró el rostro de Arturo en las redes sociales. A través de otra publicación Instagram, explicó el motivo. “No lo muestro porque nació hace dos semanas. Un día tiene cara de bulldog. Al día siguiente tiene cara de chihuahua. Al día siguiente parece una foca. Al cuarto parece una ardilla”, dijo. Asimismo, prometió con humor que “cuando esté bien cocinadito y que ya tenga dos días seguidos la misma cara” lo va a mostrar.

Pero este no es el único motivo por el que Jimena Barón acaparó la atención de todos. En la última semana, publicó un video en el que apuntó contra Daniel Osvaldo, su expareja y padre de su hijo Morrison, ya que comentó que ella no fue quien le eligió el nombre de su primogénito porque “en aquel momento no podía elegir nada”.

Todo surgió luego de que la influencer enfrentara las críticas por ponerle Arturo a su bebé. “Arturo es el nombre que yo tenía de toda la vida. O sea, yo re Susanita, siempre quise ser mamá y a los 15 años hice un bordado para mi hija que decía Helena, que era mi nombre de nena y Arturo siempre fue mi nombre de varón”, recordó.

Jimena Barón contó por qué su hijo menor se llama Arturo

Y continuó: “¿Por qué? Por el rey Arturo. Porque siempre me imaginé que mi hijo sería el rey de mi vida y al pensar en rey se me vino el nombre Arturo, y también me gustaba porque Arturo tiene como sabor a mate, como es argentino, es fuerte, de tierra".

“Entiendo la sorpresa porque dicen bueno, el primero se llama Morrison. El dato es que yo no le puse Morrison a Morrison. Yo le puse Momo, pero Morrison no fue mi elección, como nada en ese momento de mi vida. Si bien me gustaba y le tomé cariño, no es un nombre que elegí yo”, completó desde su perfil de TikTok.