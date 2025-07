Que pasó con Wanda Nara y un cronista en Uruguay

La tarde del jueves 3 de julio, un móvil del programa A la Tarde de América TV se convirtió en noticia. No por la información que transmitía, sino por un inesperado incidente que involucró a un periodista y a Wanda Nara. El hecho ocurrió en Punta del Este, Uruguay, donde el cronista realizaba una guardia periodística frente a la nueva propiedad de la conductora.

Un periodista de América TV se descompenso en vivo

¿Qué le pasó al cronista y cómo reaccionó Wanda Nara?

Gustavo Descalzi, cronista de A la Tarde, experimentó una baja de presión mientras intentaba ubicar la casa de Wanda Nara en Punta del Este. El periodista se encontraba en la playa cuando comenzó a sentirse mal. La situación se hizo evidente durante la transmisión en vivo, cuando Descalzi se tomó la cara y manifestó su malestar.

Karina Mazzocco, conductora del programa, notó la situación y le preguntó: “¿Estás bien? ¿Qué tenés?”. A lo que el cronista respondió: “Me acabo de marear”. Rápidamente, pidió ser retirado del aire.

Minutos después, Descalzi regresó a la pantalla para explicar lo sucedido: “Estoy bien. Me bajó la presión”. Fue entonces cuando Wanda Nara, acompañada por una amiga, se acercó al periodista.

Wanda Nara se acercó a ayudar a un periodista que se descompensó en televisión

Según se supo, Wanda veía el programa A la Tarde en vivo y se percató de la descompensación del cronista. Sin dudarlo, decidió acercarse para ofrecerle ayuda.

Al acercarse a Descalzi, Wanda Nara se preocupó por su estado de salud. El periodista le explicó: “Estoy bien, me desmayé, pero estoy bien”. La amiga de Nara le ofreció un mate. La mediática extendió la mano hacia la cámara para evitar ser grabada. Se limitó a preguntar cómo se encontraba el periodista y, tras asegurarse de que estaba bien, se retiró junto a su acompañante.

Wanda Nara, acompañada por una amiga, asistió a un cronista que se desmayó frente a su propiedad en Punta del Este

¿Cómo reaccionó el equipo de A la Tarde ante el gesto de Wanda Nara?

Desde el estudio, Karina Mazzocco expresó su sorpresa y agradecimiento: “Increíble porque Wanda estaba mirando A la tarde y vio que te descompusiste y mirá que amorosa que se acercó”. El resto del equipo se sumó a las palabras de agradecimiento hacia Nara por su gesto.

Gustavo Descalzi relató lo sucedido: “Estoy bien, me bajó la presión porque estuve caminando toda la mañana y toda la tarde buscando la casa; teníamos las dudas de dónde era, pero la encontramos y encontramos a Wanda. No comí nada en todo el día, mal yo y ella divina vino a asistirnos”. El periodista también destacó que el personal de seguridad de Wanda Nara y algunos vecinos se acercaron para ayudarlo.

Wanda Nara le hizo llegar bebida y comida al cronista que se desmayó frente a su casa

Antes de finalizar el programa, Descalzi volvió a aparecer en pantalla para revelar que Wanda Nara le había enviado provisiones: “No solo usted le escribió a Wanda, me dijo que más de 100 mensajes recibió y vino a mi rescate. Increíble lo que pasó”. El periodista mostró a cámara la gaseosa, el agua y las masitas dulces que la mediática le había hecho llegar. “Lo que me sorprendió es que ella me salió a buscar con su amiga”, reflexionó.

¿Qué hace Wanda Nara en Uruguay?

Según compartió en sus redes sociales, Wanda Nara viajó a Uruguay en un avión privado junto a unas amigas. Dio a entender que adquirió una propiedad en Punta del Este. “24 horas en Uruguay y un sueño más cumplido”, escribió. Mientras tanto, sus hijas menores, Francesca e Isabella, se encuentran en la casa de Nordelta de su padre, Mauro Icardi.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.