El descargo completo de Nico Vázquez ante los rumores de embarazo de Dai Fernández

Nicolás Vázquez recurrió a sus redes sociales para desmentir los rumores que circulaban sobre un posible embarazo de su actual pareja, Daiana Fernández. La aclaración surge poco después de que Vázquez confirmara su relación con la actriz, tras su separación de Gimena Accardi.

El descargo de Nico Vázquez ante los rumores de embarazo

El detonante fue un comentario en el programa “Pasó en América”, donde Augusto “Tartu” Tartúfoli predijo: “Nico Vázquez y Dai van a ser padres. Nico Vázquez va a ser papá por primera vez en su vida”, pero aclaró que no era información confirmada, sino una intuición basada en su conocimiento de las personas involucradas.

La premonición sobre Nico Vázquez y Dai Fernández

La repercusión mediática obligó a Vázquez a responder a través de sus historias de Instagram. “No puedo creer que tenga que decir esto, pero hay una noticia de que voy a ser papá y es totalmente falsa”, escribió de forma contundente.

Y continuó: “Esto es un ejemplo más de ‘clickbait’ (información falsa y engañosa). De esta manera confunden a la gente y realmente estas cosas duelen y lastiman mucho”, afirmó. También cuestionó la falta de responsabilidad en redes sociales: “No está bien que se pueda decir o poner lo que sea en una red social. Ojalá que en algún momento esto cambie. Ya que es una falta de respeto. ¡Gracias!“.

Nico Vázquez desmintió los rumores de romance con Dai Fernández (Foto: Instagram @nicovazquezok)

Confirmación del romance entre Nico Vázquez y Dai Fernández

Días antes, Paula Varela había anticipado la relación entre Vázquez y Fernández en Intrusos. El actor confirmó el noviazgo en Infama: “En realidad cuando vos estás en algo... es algo que no tiene título, es algo de días”.

Vázquez explicó cómo surgió el vínculo: “Nos conocemos hace un montón como amigos. Pasamos de compañeros a amigos. Nos sostuvimos y estamos buscando conocernos desde otro lugar. Somos amigos desde hace mucho, lo demás que pueda pasar, solo Dios lo sabe”.

Dai Fernández y Nicolás Vázquez confirmaron su romance luego de los rumores (Foto: Instagram @nicovazquezok)

La palabra de Gimena Accardi

Gimena Accardi se refirió al nuevo romance de su expareja. “Si él está bien, yo estoy bien, básicamente eso. Le deseo lo mejor, de todo corazón. A él, a Dai... Nunca jamás me van a escuchar hablar mal de Nico”, dijo en Sálvese quien pueda.

Accardi elogió a Fernández y negó sentir celos: “Dai es un amor, es una divina, es hermosa, es talentosa y siempre fueron muy amigos y entiendo que en la contención que ambos se dieron te podés enamorar, sentir cosas... Y bien por ellos, me alegra”. Descartó una infidelidad por parte de Vázquez y confía en que la relación con Fernández comenzó tras la separación.

Gimena Accardi rompió el silencio y habló por primera vez del romance entre Nico Vázquez y Dai Fernández

Accardi también habló sobre el vínculo que mantiene con Vázquez: “Lo voy a adorar toda la vida, siempre le voy a desear lo mejor, sea con Dai o sea con la que quiera. El amor de pareja por supuesto se terminó, pero tenemos un vínculo hermoso, en el cual charlamos, podemos comunicarnos. Nico es un ser humano adorable, es una persona hermosa. Pasé unos 18 años siendo una persona muy feliz, con un hombre que tuve al lado hermoso, brillante, que me hizo muy feliz también y yo a él. Fuimos una pareja hermosa”,

Finalmente, sobre la posibilidad de volver con Vázquez, Accardi se sinceró: “Ahora ya creo que no. Obviamente, uno nunca sabe, pero por supuesto que sí, era un deseo, un sueño, por eso nos casamos y estuvimos 18 años juntos”.

