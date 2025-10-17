Gimena Accardi habló por primera vez del romance entre Nico Vázquez y Dai Fernández

A días de que se conociera que Nico Vázquez está iniciando una nueva relación con Dai Fernández -su compañera de elenco en Rocky, la obra que protagoniza en Calle Corrientes-, Gimena Accardi fue consultada al respecto y reveló cuál es el vínculo que tiene hoy con quien fue su pareja durante 18 años.

Gime Accardi se mostró comprensiva y aseguró que siempre le deseará lo mejor a su expareja (Foto: Captura TV)

Este jueves y en medio de un evento en el Planetario, la ex Casi Ángeles dialogó con SQP (América TV) y comentó cómo se encuentra hoy. “Muy a pleno con el trabajo, eso me tiene muy ocupada y muy feliz”, expresó. Acto seguido, Yanina Latorre le preguntó si estaba mejor luego de la separación de Vázquez, a lo que ella respondió: “Sí, de a poco. Sí, mejor”.

La conductora le comentó que esta semana Nicolás confirmó que había empezado una relación con Dai y le consultó: “¿Cómo te cayó eso?“. A lo que la intérprete le contestó: ”Bien. Si él está bien, yo estoy bien, básicamente eso. Le deseo lo mejor, de todo corazón. A él, a Dai... Nunca jamás me van a escuchar hablar mal de Nico".

“La idea no es hablar mal de él, pero vos, como mujer, la conocés, ¿te jode, te da celos?“, quiso saber Latorre. ”No, Dai es un amor, es una divina, es hermosa, es talentosa y siempre fueron muy amigos y entiendo que en la contención que ambos se dieron te podés enamorar, sentir cosas... Y bien por ellos, me alegra“, aclaró.

Nicolás Vázquez y Daiana Fernández se enamoraron durante Rocky, la obra teatral que protagonizan juntos (Foto: Instagram @nicovazquezok)

En ese sentido, la presentadora buscó saber si en el tiempo que ella compartió con ellos sintió alguna sospecha de que podría sentir algo por su pareja. “Entiendo las especulaciones y es lógico, pero no, para nada. Nunca jamás sospeché y sé, bah, quiero creer que es de ahora”, indicó.

Nico Vázquez y Gimena Accardi se divorciaron tras 18 años de relación y casi nueve de casados Cuika Fotos

Luego, Gimena comentó que hubo un desgaste en su matrimonio, pero que el cariño seguirá intacto. “Lo voy a adorar toda la vida, siempre le voy a desear lo mejor, sea con Dai o sea con la que quiera. El amor de pareja por supuesto se terminó, pero tenemos un vínculo hermoso, en el cual charlamos, podemos comunicarnos. Nico es un ser humano adorable, es una persona hermosa. Pasé unos 18 años siendo una persona muy feliz, con un hombre que tuve al lado hermoso, brillante, que me hizo muy feliz también y yo a él. Fuimos una pareja hermosa”, subrayó.

Por último, Majo Martino le preguntó sobre las declaraciones que hizo al anunciar la separación, en la que deslizó la posibilidad de “volver y envejecer juntos”. “Ahora ya creo que no. Obviamente, uno nunca sabe, pero por supuesto que sí, era un deseo, un sueño, por eso nos casamos y estuvimos 18 años juntos”, se sinceró Accardi.

La reacción de Gonzalo Gerber tras confirmarse el romance entre su exnovia, Dai Fernández y Nico Vázquez

A diferencia de Gimena Accardi, la reacción de Gonzalo Gerber, con quien Dai Fernández estuvo siete años en pareja, no fue la misma. Según revelaron en Puro Show (eltrece), el actor y bailarín tenía hasta cierta admiración por la relación que Vázquez tenía con Accardi. Además, su separación con Fernández es muy reciente, por lo que aseguraron que está “re mal y angustiado”.

Daiana Fernández y Gonzalo Gerber se separaron después de siete años de relación

En ese sentido, Pampito contó detalles de la ruptura entre la actriz y Gerber, quien se encuentra en plena gira con Cazzu: “Dai es una chica que tiene un buen pasar económico, tiene un departamento muy importante donde vivía con Gonzalo, en el mismo edificio donde vive una muy famosa. Esta famosa me contó que, en las semanas previas a la separación, se escuchaban muchas discusiones. La separación no fue en buenos términos“.