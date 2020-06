El conductor habló de algunos pensamientos que tiene durante la cuarentena y preocupó al locutor de Bienvenidos a bordo

Guido Kaczka suele tener pequeñas digresiones durante las emisiones de Bienvenidos a bordo . En general, son para deslizar anécdotas propias o comentarios humorísticos que divierten a todo el set y a los televidentes. Sin embargo, ayer hizo algunos comentarios que lograron preocupar al locutor del programa.

Luego de que un participante ganara al juego de los lingotes, el conductor interrumpió el fluir del programa e hizo una acotación desconcertante. "¿No te sentís a veces como que estás fuera de vos en estos tiempos, Claudio?", dijo, primero, al locutor. "Como que estás afuera, te ves por la calle caminando y te sentís raro. Como que estás fuera de tu eje, en estos momentos como que uno se siete desolado", acotó Kaczka.

"¿O no locutor, no le pasa esto a veces?", le preguntó a su compañero. "Si, claro", respondió el locutor. "Pero no hay que pensar tanto", le recomendó. "Si", continuó el conductor. "Usted me dice que no pero a mi esto me piensa", añadió, señalándose la cabeza.

Ayer, luego de que se produjera un importante brote de contagios de coronavirus en la farándula, Kaczka sintió la necesidad de aclarar que Bienvenidos a bordo continuará emitiéndose con normalidad y que se están tomando todos los recaudos necesarios para poder seguir haciendo el programa y evitar nuevos contagios de covid-19 .