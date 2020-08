La actriz señaló que Rial le hizo "mucho daño" y explicó la raíz del conflicto, que está directamente vinculada a Mariana "la niña Loly" Antoniale, expareja del conductor de Intrusos Crédito: Instagram

13 de agosto de 2020 • 16:03

Antes del debut del ciclo que conducirá por eltrece, Soledad Silveyra habló públicamente sobre su pelea con Jorge Rial y explicó los motivos. La actriz y exjurado de Bailando por un sueño estará al frente de Mujeres, un programa del que también participarán Teté Coustarot, Claudia Fontán, Jimena Grandinetti y Roxy Vázquez.

"Justo en nuestro chat las chicas empezaron a mandar que en Intrusos nos están matando", contó Silveyra a Ángel de Brito, durante una entrevista en El Espectador por CNN Radio sobre su nuevo ciclo. "¿Qué pasa con Rial y vos?", quiso saber De Brito.

"Cuando yo estaba haciendo el Bailando, estaba "la Niña Loly" [Mariana Antoniale] y yo, que googleaba y estudiaba todo, un día tiré una frase porque ellos se estaban separando", respondió "Solita". "Rial aparecía en las tapas de las revistas, tipo Osvaldo Laport. Yo le dije un comentario a Loly, que no me lo acuerdo, algo como 'hacete valer como mujer', pero realmente no me lo acuerdo. Y Rial al día siguiente publicó un tuit que decía: 'A Soledad Silveyra hay que matarla con un rifle sanitario'".

Jorge Rial hizo repudiables declaraciones sobre "Solita" en las redes sociales

Sorprendido, De Brito acotó: "Ah, tranquilito". "¡Me pareció de una crueldad!", continuó Silveyra. "Fui a googlear qué era un rifle sanitario y es el rifle con el que se matan a los animales con peste. Me pareció de una crueldad tan enorme, excesivamente fuerte. Te estoy hablando del 2014. Me hizo daño porque no podía dimensionar tanta crueldad".

"De ahí en más, creo que fui una vez al programa. Se rompió el vínculo", agregó la actriz. "Y cada vez que me llaman digo 'si está Rial, no'. Porque me pareció mucha crueldad. Una cosa es hacer una crítica, burlarte de alguien. Pero ese nivel de violencia contra nosotras, las mujeres, me pareció de mucha crueldad", finalizó.