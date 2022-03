Ángel de Brito enfrentó a Viviana Canosa: “No tengo problemas con mi sexualidad”

Viviana Canosa volvió a ser noticia por sus palabras. Tras sus cruces con Dalma Maradona, Santiago Maratea y L-Gante, entre otros, ahora se enfrentó a Ángel de Brito, a quien amenazó con llevar a la Justicia por referirse a ella en su nuevo programa LAM, por América. El periodista no se quedó callado y le respondió.

Canosa también arremetió contra Beto Casella, inconforme con los informes que presentan sobre ella en sus respectivos programas, LAM y Bendita. “Hay una especie de campaña y cualquier pelot... habla de mí” , dijo la periodista en un descargo dentro del ciclo que conduce por A24, Viviana con vos.

Y agregó: “Me voy a ocupar de todos. Les voy a mandar carta documento para que la corten. Yo les doy rating, pero soy una persona que tiene familia y ustedes me agotaron, porque son una manga de cag... que responden a los kirchneristas”, dijo. “Ustedes me pegan todo el tiempo debajo del cinturón. Yo nunca los cagué. Les presté plata. Tienen poca memoria”, agregó.

Ángel de Brito aseguró no tener grandes conflictos con Canosa, aunque dejó en claro que sus ataques "atrasan" instagram @angeldebritooki

Además, Canosa mencionó datos íntimos del conductor de LAM. “De Brito, te conozco de chiquitito. Y no hablo solo de la sexualidad, porque en ese tema no me voy a meter. Con el tema sexual no me voy a meter porque es caer muy bajo y no voy a pegar debajo del cinturón. Pero ustedes me pegan todo el tiempo”, se quejó.

Ante estos dichos, De Brito se refirió al tema en su cuenta de Twitter y respondió a los mensajes que sus seguidores le dejaron en la red social sobre la polémica con Canosa. “Es igual que Rial. ¡Esta mujer está desvariando! ¡Que diga o invente lo que quiera!” , fue una de las expresiones que dirigió De Brito a su colega. Y se preguntó: “¿Creen que pueden ‘apurar’ a alguien con la sexualidad?”.

En su programa del jueves, el periodista se dirigió directamente a su interlocutora y dijo: “Ayer Viviana Canosa se refirió a mí y voy a ser breve, no voy a entrar en una guerra con Viviana porque no la tengo y como habrán visto todos los días, yo defendí su libertad de expresión, más allá de pensar distinto”, aclaró primero.

Y continuó: “Le aclaro a ella y a todos que no tengo problemas con mi sexualidad, que no estoy adentro de ningún ropero, que esos argumentos atrasan y siguen ocurriendo permanentemente . Dijo que vamos a ir a la Justicia, bueno ahí nos veremos Viviana. Y sino estamos acá, a unos metros (en el mismo canal). Nos podemos ver cuando quieras”, cerró. Más tarde, el conductor subió el video con sus palabras a las redes y acompañó el posteo con un arcoíris.

En la última semana, Canosa se convirtió en tendencia en Twitter por sus filosos comentarios sobre figuras mediáticas y por opinar sobre ciertos temas políticos. Hace unos días, la conductora apuntó contra L-Gante, a quien denunció por el contenido de las letras que expresa en sus canciones. Si bien el intérprete de “Bar” siempre se defiende de los cuestionamientos a través de sus redes sociales, en esta ocasión fue su madre Claudia Valenzuela la que decidió romper el silencio y hacer un duro descargo en contra de la presentadora.

Viviana Canosa apuntó nuevamente contra L-Gante

En los últimos días la periodista también se cruzó con el influencer Santiago Maratea, al que tildó de “salame” y de “frívolo”. Sus palabras provocaron la reacción de terceros, como Edith Hermida, que repudió los dichos de la periodista. Todo comenzó con una reflexión del joven, conocido por emprender con éxito diversas campañas solidarias, que la conductora cuestionó con dureza. “Todos los varones somos violadores, aunque no todos violamos”, había dicho Maratea días después de la violación grupal a una joven en Palermo.

La frase indignó a Canosa, que reaccionó afirmando: “Le quiero decir a Santiago Maratea que no es así. La verdad es que con lo de Corrientes te portaste increíble, te tiramos miles de flores, pero con esto te fuiste al pasto. Sos un salame, Maratea”, concluyó. Ante esto, el joven reaccionó con algunos chistes en las redes. “Con Vivi es como que nos llevamos bien. Es la tía que buscás en Navidad con un par de copas para debatir y matarte”, manifestó irónico Maratea en las historias de su cuenta de Instagram.

Esta semana, un comentario de Canosa también despertó la indignación, en este caso, del pueblo dominicano, tras el acuerdo del presidente Alberto Fernández con el mandatario de ese país Luis Abinader. “La sociedad está vulnerada, harta. Se detuvieron vidas. Ustedes se divierten con que nos van a dar clases de merengue gratis. ¿Por qué no se van a la m…?”, dijo Viviana sobre el discurso del presidente de República Dominicana. En relación a ello, el periodista de ese país Sergio Carlo concluyó: “Una cosa es que te quejes de una situación, con todo el derecho del mundo si no estás de acuerdo, y otra cosa es faltarle el respeto a una nación”, opinó.