Brenda Fricker, la intérprete de la mujer que vivía en Central Park en la clásica película navideña aseguró que la espera una Nochebuena que pasará de manera solitaria y oscura

Cuando el personaje de Kevin corría peligro al ser perseguido por unos delincuentes que querían atraparlo en el nevado y navideño Central Park de Nueva York, fue ella, la entrañable "señora de las palomas", habitante de ese paseo neoyorquino, quien le salvó el pellejo.

El episodio, claro está, pertenece a la tradicional película Mi pobre angelito 2, de 1992, protagonizada por Macaulin Culkiny todo un clásico del cine de Navidad. Pero lamentablemente hoy, la actriz que interpretó a esa bondadosa señora de las palomas, la irlandesa Brenda Fricker, de 75 años, se ha convertido en noticia porque ella misma admitió que pasará una noche navideña "triste y oscura", en la más absoluta soledad.

Fricker fue un personaje central en la segunda parte de Mi pobre angelito, y ahora confesó que sus navidades son solitarias, tristes y oscuras, pero que peor le cae el Año Nuevo Crédito: IMDB

En un diálogo que tuvo el pasado domingo con el programa radial de su país El show de Ray D'Arcy, Fricker, que actualmente vive en Dublin, contó primero que atraviesa los tiempos de pandemia "bien, aguantando, como todos los demás".

Más tarde, consultada sobre cómo pasaría ella la Navidad, ese período del año que, en definitiva, la hizo famosa, la mujer contestó de manera cruda: "Mentiría si dijera que tendré una linda y feliz Navidad porque soy mayor y vivo sola"

Luego, la mujer agregó: "Mi Navidad será triste y oscura, como la de los últimos años. Apago el teléfono y bajo las persianas. Grabo previamente algunos buenos programas, y tengo a mi perro. Lo supero de esa manera".

Fricker añadió que eso no le daba miedo porque ya había pasado una serie de navidades en soledad, y que la pasaba peor en tiempos de fin de año. "Si bien no encuentro la Navidad tan difícil, lo que sí encuentro difícil es la víspera de Año Nuevo", dijo.

Luego, la actriz señaló que desde hacía un tiempo no estaba más en contacto con el protagonista de Mi pobre angelito."No,no [tengo noticias de Macaulay], me preocupo por él pero no estoy en contacto", dijo.

"Recuerdo cuando estábamos filmando, que los remolques siempre estaban estacionados allí en Central Park y su mamá estaba en uno de ellos. Entré para saludarla y terminamos volviéndonos bastante amigos", contó Fricker.

"Me decía (la mamá de Macaulay) que ni siquiera tenían una lavadora hasta que contrataron al niño para la película -relató la actriz-. Eran tan pobres y tenían 10 hijos o algo así. Así que ella estaba luchando para manejar todo, Dios la ama".

Fricker, de origen irlandés, ganó un Oscar por su interpretación de la madre de Christy Brown en Mi pie izquierdo Crédito: IMDB

Fricker, además de haber sido la señora de los pájaros que vivía en el Central Park en el film dirigido por Chris Columbus, tuvo un antes y después en su extensa trayectoria actoral, primero en Irlanda y luego en Hollywood.

En el año 1989, antes de Mi pobre angelito, esta actriz protagonizó un papel trascendente para su carrera cuando se puso en la piel de la señora Brown, la mamá de Christy Brown, el personaje central con parálisis cerebral de la película Mi pie izquierdo, interpretado por Daniel Day-Lewis. Ese papel le valió a Fricker un premio Oscar a la mejor actriz de reparto.