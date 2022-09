El cambio de look de Gimena Accardi que enloqueció a los fans de Casi Ángeles

escuchar

No caben dudas de que Casi Ángeles fue uno de los productos nacionales que dejó una marca imborrable en muchas generaciones. Si bien pasó más de una década desde que se emitió el último capítulo, sus fans aún lo tienen muy presente. Es por eso que cada vez que alguno de sus actores hace una referencia a ello, por más mínima que sea, enloquecen. Esta vez fue el turno de Gimena Accardi, quien con su nuevo cambio de look volvió a recordar al divertido personaje que interpretó en la tira de Cris Morena. ¡Y las redes estallaron!

La actriz decidió pasar por el salón de belleza y apostar por un cambio de imagen. Esta vez optó por un nuevo estilo y feliz con el resultado compartió un reel, musicalizado con “Me gustas natural” de Eladio Carrión y Rels B, donde posó para la cámara y mostró su look desde distintos ángulos. Sin embargo, se dio cuenta de un detalle muy particular: esta no era la primera vez que llevaba el pelo de esa manera.

El nuevo cambio de look de Gime Accardi con el que recordó a su personaje en Casi Ángeles

“Mi color, lacio y raya al medio, ¿volví a ser Malvina Bedoya Agüero o qué?”, escribió Accardi en el posteo. De esta manera recordó al icónico personaje que interpretó en la telenovela juvenil que se emitió por la pantalla de Telefe entre 2007 y 2010. Ella fue una de las actrices principales durante las dos primeras temporadas y tuvo algunas participaciones especiales en la última. Si bien pasaron casi 12 años desde el final de Casi Ángeles, con su nuevo look lo recordó como si no hubiera pasado el tiempo.

Con su nuevo cabello, Accardi recordó a Malvina, su icónico personaje en Casi Ángeles (Foto: Instagram @gimeaccardi)

Quien no tardó en comentar el posteo fue su marido Nicolás Vázquez. “¡Qué hermosa que sos!”, la piropeó. Cabe recordar que ellos se conocieron mientras grababan la tira. Ahí él interpretaba al arqueólogo Nicolás Báuer, prometido de Malvina Bedoya Agüero. Si bien la relación entre los personajes de ficción no llegó a un final feliz, la pareja de la vida real tuvo un resultado completamente distinto. Entre escena y escena se enamoraron y no se separaron más. En diciembre van a cumplir seis años de casados y hoy disfrutan de compartir la vida y el escenario juntos, ya que ambos protagonizan, junto a Benjamín Rojas, Una semana nada más.

Sin embargo, Gimena no fue la única que trajo a colación la mítica serie juvenil que durante años tuvo a los jóvenes prendidos todas las tardes frente al televisor o haciendo largas filas para conseguir entradas para ver a los protagonistas en el teatro. “Pensé en Malvina cuando te vi sin leer”, escribió una usuaria en el posteo, a lo que otras agregaron: “Con razón me parecía conocida el look”, “Noo, me hiciste viajar mil años”, “¡Y después me piden que supere Casi Ángeles! Divina Malvina, digo Gimena”.

No obstante, esta no fue la única referencia que hizo la actriz a la novela en el último tiempo. Días atrás volvió a compartir escenario con Nicolás Vázquez y Emilia Attias donde cantaron y bailaron algunas de las canciones más famosas. El momento tuvo lugar gracias a un encuentro que se realizó en la escuela de Cris Morena, en la que los alumnos le rindieron homenaje a Casi Ángeles.