La serie de Netflix que vaticinó el robo del Louvre en París y que volvió a ser tendencia

El robo al Museo del Louvre sorprendió a toda Francia y al mundo entero, al tratarse de un hecho casi cinematográfico que sucedió a la vista de todos y que resultó casi imperceptible a los dispositivos de seguridad. Lo cierto es que este hecho, en donde entre cuatro a cinco ladrones sustrajeron joyas que pertenecieron a Napoleón y a la emperatriz Eugenia de Montijo, no evitó que muchos hicieran un paralelismo con la serie de Netflix estrenada en 2021 y que imaginó un caso hipotético muy similar.

Se trata de Lupin, la serie de cuatro temporadas y de origen francés que recreó un relato ficcional sobre un asalto organizado al museo más visitado del mundo y uno de los más importantes de Europa.

La serie de Lupin se estrenó en 2021 y cuenta con tres temporadas publicadas y una cuarta que se estrenará en 2026 Photo Credit: Emmanuel Guimier - Netflix

¿Cuál es la trama de Lupin?

La serie es protagonizada por Omar Sy, que se metió en la piel de Assane Diop, un personaje inspirado en el personaje literario de Arsène Lupin, el ladrón de guante blanco creado por Maurice Leblanc en 1905.

En la primera temporada, Diop prepara el golpe inicial al museo con las joyas de la emperatriz y lo hace con la excusa de vengarse de la elite gala, ya que su padre había sido condenado a prisión por un crimen que no cometió. Con el robo encuentra una forma perfecta de dejar un mensaje a la alta sociedad y de exponer la fragilidad que posee.

A lo largo de las temporadas, la serie de Lupin muestra el plan organizado para robar las joyas más preciadas Photo Credit: Emmanuel Guimier - Netflix

Esta serie producida por Louis Leterrier y Marcela Said, se convirtió en un éxito a tal punto que en 2026 se estrenará la cuarta entrega. Lupin está plagada de misterio, drama y tensión. Cada capítulo sumerge por completo al espectador en la trama y lo conduce con una intriga ascendente hasta el final.

Paralelismos de Lupin y el robo al Museo del Louvre

La intromisión al Louvre tiene aspectos que podrían compararse con la serie de ficción de Netflix. Los fanáticos de la historia no tardaron en mencionar algunos vínculos similares.

En primer lugar, el tiempo que tardaron los ladrones en realizar la maniobra completa, solo demandó siete minutos y ocurrió cerca de la galería Apolo. Para ejecutar con precisión el asalto, utilizaron cortadoras de disco, una grúa y rompieron una ventana que conducía directamente a las ocho piezas que sustrajeron.

Ese trabajo en la vida real fue destacado por los usuarios en las redes sociales y mencionaron que en Lupin ocurrió un hecho parecido, en especial porque el protagonista se disfrazó para participar de una subasta en el museo y allí aprovechó para tomar las joyas de la emperatriz.

La primera temporada de Lupin enseña el robo al Louvre donde el ladrón se lleva las joyas de la emperatriz, un paralelismo con el hecho que sucedió en la vida real Photo Credit: Emmanuel Guimier - Netflix

Otros puntos similares son: los disfraces de trabajadores que vistieron, el acceso a zonas internas del museo, el robo de objetos de valor histórico y una huida relámpago que pasó casi desapercibida, si no fuera por la alarma de seguridad que sonó un minuto después de que los criminales escaparan con el botín.

Otras series de robos a museos que no podés perderte

Si te considerás un amante de las ficciones similares a Lupin, existe un amplio abanico de propuestas que podrían interesarte. Enterate de algunas a continuación.