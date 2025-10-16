La miniserie de Netflix de seis capítulos que está basada en una obra de teatro y desafía la monogamia

No es la primera vez -ni seguro la última- que los suscriptores de Netflix traen al presente alguna que otra producción del pasado; y esto ocurrió con Wanderlust, una miniserie de seis capítulos que se estrenó en 2018, pero que de la mano del gigante del streaming volvió a estar en boca de todos.

Wanderlust es un éxito en Netflix

Basada en una obra de teatro británica, la adaptación de la producción protagonizada por Toni Collette, es una versión fiel a la pieza estrenada en 2010. Coproducida por BBC y la N roja, explora la crisis matrimonial y sexual de una pareja de mediana edad y su intento por reavivar su relación de una manera poco convencional.

Pero, ¿cuál es la trama de la ficción dramática que invita al televidente a verla de un tirón? Joy Richards (Collette) es una terapeuta y su marido, Alan Richards (Steven Mackintosh), es un profesor. Viven una vida de clase media con sus hijos adolescentes y aunque todo parece ser normal, un accidente de bicicleta que sufre Joy, da cuenta de que la monotonía se apoderó de su vida sexual.

Wanderlust gira en torno a un matrimonio que, debido a la crisis sexual que enfrenta, decide probar una relación abierta

Tras confesarse mutuamente unas infidelidades iniciales, deciden intentar una relación abierta o no monógama con el objetivo de salvar su matrimonio y mantener vivos sus lazos afectivos, en búsqueda de satisfacer sus deseos sexuales fuera de la pareja de forma consensuada. Esta alternativa a su vida en pareja plantea si la monogamia es posible o incluso deseable a largo plazo, y cómo evolucionan las relaciones humanas.

“Una terapeuta, Joy, y su marido, Alan, deciden explorar un matrimonio abierto para reavivar su vida sexual después de años de relación. La serie explora las consecuencias de esta decisión, mientras sus vidas se complican con factores personales y profesionales”, dice la sinopsis oficial.

Algunas de las críticas positivas que recibió Wanderlust en FilmAffinity (Captura)

“El humor funciona porque en él hay dolor (...) Una combinación de momentos inteligentes y emocionalmente detallados y la capacidad de Collette y Mackintosh para hacerlos creíbles”; "“Ligera, pero significativa, la serie explora la complicada relación que hay entre la intimidad y el sexo” y “Divertida de manera encantadora, fueron algunas de las críticas positivas que recibió en el sitio web español FilmAffinity.

Tres títulos similares para ver en Netflix si te gustó Wanderlust

Amor y anarquía (2020)

Romance. Una consultora casada y un joven informático se asignan desafíos que cuestionan las normas sociales en un juego que lleva a consecuencias no deseadas. Duración: dos temporadas. Ver Amor y anarquía.

Loco por ella (2021)

Comedia/Romance. Tras pasar una fabulosa noche juntos, Adri descubre que solo hay una manera de ver a Carla: deberá ingresar en el centro psiquiátrico en el que ella está internada. Duración: 1 h 21 m. Ver Loco por ella.

Cuatro por cuatro (2021)

Comedia/Romance. Después del giro que da su experimento de intercambio de parejas, cuatro amigos van a una playa remota para afrontar las consecuencias y confesar grandes secretos. Duración: 1 h 28 min. Ver Cuatro por cuatro.